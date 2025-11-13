РоЗМІ "злили" схованку підрозділів 1 танкової армії ЗС РФ: є вулиця, будинок і надпис (відео)

Регіональний російський телеканал опублікував відеосюжет з окупованого Донецька, на якому показав вулицю з місцями дислокації військових техніки та особового складу Збройних сил Російської Федерації. У кадрі крупним планом з'явились об'єкти — ворота, будинки, подвір'я, і їх можна геолокувати для наступних влучань.

РосЗМІ з Орла зняли сюжет про Донецьк, у якому не лише викрили позиції ЗС РФ, а й прямо визнали воєнні злочини, написав у Telegram-каналі керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Злочином є те, що росіяни використовують цивільні авто для перевезення військових вантажів — особового складу та боєкомплекту. Ще один злочин — використання цивільних будинків для проживання підрозділів ЗС РФ. З'ясувалось, що насправді в сюжеті хотіли повихвалятись підвезенням "гуманітарки", але натомість викрили секрети, які не варто було б показувати, ідеться у дописі.

Події на Донбасі - фрагмент відео росЗМІ про Донецьк

Повідомлення Андрющенка з'явилось зранку 13 листопада. Не ясно, коли зняли, з його слів, "геніальний сюжет", але бачимо глибоко осінню погоду. На відео телевізійників з Орла прямо говориться, що російські військові зайвий раз не використовують військові "Урали", а натомість везуть снаряди цивільними авто. Ще одна мета таких дій — маскування, чути в сюжеті.

Ще один фрагмент, який привернув увагу автора, це інформація про дислокацію підрозділів ЗС РФ. Російський журналіст розповів, що про те, де який підрозділ перебуває, відомо завдяки написам на воротах. Наприклад, на воротах пишуть слово "Зайнято", номер частини й дату, коли вона заселилась. Серед іншого, у кадр потрапив напівзруйнований будинок, у підвалі якого перебувають тилові підрозділи 1-ї танкової армії ЗС РФ, ідеться на відео.

"Прекрасна фіксація всіх воєнних злочинів та порушення всіх правил ведення війни в одному сюжеті. В бажанні вихвалитись "доставкою гуманітарки" локальні пропагандисти нестримні в розкритті секретів", — написав Андрющенко.

OSINTери поки не публікували дані про геолокацію кадрів з Донецька, оприлюднених росЗМІ.

Події на Донбасі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про події на Донбасі та про активніше використання танків і бронемашин під час атак ЗС РФ на східному фронті. Наприклад, у жовтні бійці ЗСУ відбили кілька механізованих атак на Добропільському напрямку. В трьох хвилях атаки брав участь танк, бронемашини піхоти, розміновувачі та кілька мотоциклів. Ще один механізований штурм відбувся біля Малої Токмачки: українські військові показали, як підривають бронетехніку дронами, мінами, артилерією.

Нагадуємо, у жовтні Фокус опублікував переклад статті журналіста Пітера Сучіу, який розповів, куди ділась танкова армада ЗС РФ.