РосСМИ "слили" убежище подразделений 1 танковой армии ВС РФ: есть улица, дом и надпись (видео)

Региональный российский телеканал опубликовал видеосюжет из оккупированного Донецка, на котором показал улицу с местами дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. В кадре крупным планом появились объекты — ворота, дома, дворы, и их можно геолоцировать для последующих попаданий.

РосСМИ из Орла сняли сюжет о Донецке, в котором не только разоблачили позиции ВС РФ, но и прямо признали военные преступления, написал в Telegram-канале руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Преступлением является то, что россияне используют гражданские авто для перевозки военных грузов — личного состава и боекомплекта. Еще одно преступление — использование гражданских домов для проживания подразделений ВС РФ. Выяснилось, что на самом деле в сюжете хотели похвастаться подвозом "гуманитарки", но вместо этого раскрыли секреты, которые не стоило бы показывать, говорится в заметке.

Сообщение Андрющенко появилось утром 13 ноября. Не ясно, когда сняли, по его словам, "гениальный сюжет", но видим глубоко осеннюю погоду. На видео телевизионщиков из Орла прямо говорится, что российские военные лишний раз не используют военные "Уралы", а вместо этого везут снаряды гражданскими авто. Еще одна цель таких действий — маскировка, слышно в сюжете.

Еще один фрагмент, который привлек внимание автора, это информация о дислокации подразделений ВС РФ. Российский журналист рассказал, что о том, где какое подразделение находится, известно благодаря надписям на воротах. Например, на воротах пишут слово "Занято", номер части и дату, когда она заселилась. Среди прочего, в кадр попал полуразрушенный дом, в подвале которого находятся тыловые подразделения 1-й танковой армии ВС РФ, говорится на видео.

"Прекрасная фиксация всех военных преступлений и нарушения всех правил ведения войны в одном сюжете. В желании похвастаться "доставкой гуманитарки" локальные пропагандисты неудержимы в раскрытии секретов", — написал Андрющенко.

OSINTеры пока не публиковали данные о геолокации кадров из Донецка, обнародованных росСМИ.

Отметим, Фокус писал о событиях на Донбассе и об активном использовании танков и бронемашин во время атак ВС РФ на восточном фронте. Например, в октябре бойцы ВСУ отбили несколько механизированных атак на Добропольском направлении. В трех волнах атаки участвовал танк, бронемашины пехоты, разминировщики и несколько мотоциклов. Еще один механизированный штурм состоялся возле Малой Токмачки: украинские военные показали, как подрывают бронетехнику дронами, минами, артиллерией.

