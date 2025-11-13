Суми затягнуло димом після удару РФ: містян просять закрити вікна, подробиці

Росіяни вдарили по Сумах БПЛА типу "Ланцет" та влучили по промисловому об'єкту. Через загоряння матеріалів у повітрі міста в 1,6 раза перевищено вміст діоксиду азоту, місцевих жителів закликають зачинити вікна.

Про атаку на Суми повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Він розповів, що внаслідок удару безпілотного літального апарату "Ланцет" на виробничій дільниці об'єкта промисловості загорілися матеріали.

"За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає", — сказав в. о. міського голови.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко також повідомив про пожежу в промисловому районі через російську атаку.

"Густий стовп диму, який бачили містяни після обіду, — наслідок удару російського БПЛА по території одного з підприємств у промисловій зоні міста", — розповів голова МВА.

Як захиститися від диму

Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав поради мешканцям громади, як уникнути негативного впливу диму на здоров'я. Містянам рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці дітей, людей з хронічними захворюваннями легень і похилого віку;

пити більше води;

увімкнути на максимум очищувачі повітря, якщо такі є в житлі.

Станом на 17:00, за попередніми результатами дослідження повітря, в місті виявлено перевищено в 1,6 раза діоксиду азоту.

"Для здоров'я людей це значної шкоди не становить, бо дим вже розвіявся. Втім, поки варто дотримуватись попередніх рекомендацій", — зазначив заступник генерального директора Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Торгачов.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомляв, що місті російський дрон впав на трасу з активним рухом транспорту та пошкодив автомобіль.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 6 жовтня повідомляв, що ЗС РФ атакували пологовий будинок у Сумах, безпілотник влучив у дах закладу. Пацієнтки та діти встигли спуститися в укриття.