Сумы затянуло дымом после удара РФ: горожан просят закрыть окна, подробности

Россияне ударили по Сумах БПЛА типа "Ланцет" и попали по промышленному объекту. Из-за возгорания материалов в воздухе города в 1,6 раза превышено содержание диоксида азота, местных жителей призывают закрыть окна.

Об атаке на Сумы сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь. Он рассказал, что в результате удара беспилотного летательного аппарата "Ланцет" на производственном участке объекта промышленности загорелись материалы.

"По предварительной информации, раненых или погибших нет", — сказал и.о. городского головы.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко также сообщил о пожаре в промышленном районе из-за российской атаки.

"Густой столб дыма, который видели горожане после обеда, — следствие удара российского БПЛА по территории одного из предприятий в промышленной зоне города", — рассказал глава МВА.

Как защититься от дыма

Сумской областной центр контроля и профилактики болезней дал советы жителям громады, как избежать негативного влияния дыма на здоровье. Горожанам рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице детей, людей с хроническими заболеваниями легких и пожилых людей;

пить больше воды;

включить на максимум очистители воздуха, если таковые имеются в жилище.

По состоянию на 17:00, по предварительным результатам исследования воздуха, в городе обнаружено превышено в 1,6 раза диоксида азота.

"Для здоровья людей это значительного вреда не представляет, потому что дым уже развеялся. Впрочем, пока стоит придерживаться предыдущих рекомендаций", — отметил заместитель генерального директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней Николай Торгачев.

Напомним, вечером 6 ноября исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщал, что в городе российский дрон упал на трассу с активным движением транспорта и повредил автомобиль.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 6 октября сообщал, что ВС РФ атаковали роддом в Сумах, беспилотник попал в крышу заведения. Пациентки и дети успели спуститься в укрытие.