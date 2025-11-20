Україна отримає ракетні системи великої дальності: чи йдеться про TAURUS, — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Україна отримає системи озброєння дальнього радіусу дії. За його словами, Берлін і Київ "кілька місяців активно працюють" над проєктами з передачі Україні озброєнь великої дальності.

На спільній пресконференції зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном у Берліні Фрідріх Мерц наголосив, що українська армія буде оснащена відповідними системами. Однак політик відмовився розкривати деталі щодо їхніх типів, кількості та термінів передачі. Про це 19 листопада повідомило агентство Anadolu.

"Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проєктів щодо систем дальнього радіусу дії, як ми їх технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", — заявив німецький канцлер.

Щодо попередніх заяв щодо далекобійних ракет TAURUS, німецький канцлер ухилився від коментарів, назвавши цей підхід тактикою посилення тиску на Росію.

"Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певна неоднозначність необхідна, особливо для російської сторони, стосовно обсягу нашої військової підтримки в цій сфері. Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, які мають відповідну дальність дії. І це триватиме в найближчі тижні та місяці, якщо буде потрібно, аж до виробництва таких систем озброєння в самій Україні", — пояснив Мерц.

Важливо

Канцлер також заявив, що Росія веде "терористичну війну проти цивільного населення", цілеспрямовано атакуючи енергетичну інфраструктуру України напередодні зими. На цьому тлі Німеччина має намір посилити українську ППО і виділить додатково 3 млрд євро військової допомоги у 2026 році.

Окремо Мерц висловив сподівання, що лідери ЄС уже наступного місяця дійдуть згоди щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

"Це наш найсильніший важіль тиску, який може підштовхнути Москву до переговорів і допомогти завершити війну в довгостроковій перспективі", — підкреслив канцлер.

Коментуючи повідомлення про "мирний план" із Росією, який нібито розробляє адміністрація Дональда Трампа, Мерц зазначив, що істотного прогресу поки що немає, проте координація між Берліном і Вашингтоном "триває щодня" на рівні урядів і радників.

Нагадаємо, офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у квітні заявила, що атака ракетами TAURUS на російські об'єкти буде розцінена Російською Федерацією як пряма участь Німеччини у війні на боці України. Дипломат, у властивій для кремлівських чиновників манері, пригрозила Берліну "наслідками".