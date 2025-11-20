Украина получит ракетные системы большой дальности: идет ли речь о TAURUS, – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Украина получит системы вооружения дальнего радиуса действия. По его словам, Берлин и Киев "несколько месяцев активно работают" над проектами по передаче Украине вооружений большой дальности.

На совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в Берлине Фридрих Мерц подчеркнул, что украинская армия будет оснащена соответствующими системами. Однако политик отказался раскрывать детали по их типам, количеству и срокам передачи. Об этом 19 ноября сообщило агентство Anadolu.

"В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по системам дальнего радиуса действия, как мы их технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", — заявил немецкий канцлер.

Относительно предыдущих заявлений по дальнобойным ракетам TAURUS, немецкий канцлер уклонился от комментариев, назвав этот подход тактикой усиления давления на Россию.

Відео дня

"Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объема нашей военной поддержки в этой сфере. Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, которые имеют соответствующую дальность действия. И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если потребуется, вплоть до производства таких систем вооружения в самой Украине", — пояснил Мерц.

Важно

"Вполне возможно": Мерц объяснил, почему откладывают предоставление ракет Taurus Украине (видео)

Канцлер также заявил, что Россия ведет "террористическую войну против гражданского населения", целенаправленно атакуя энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы. На этом фоне Германия намерена усилить украинскую ПВО и выделит дополнительно 3 млрд евро военной помощи в 2026 году.

Отдельно Мерц выразил надежду, что лидеры ЕС уже в следующем месяце придут к согласию по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Это наш сильнейший рычаг давления, который может подтолкнуть Москву к переговорам и помочь завершить войну в долгосрочной перспективе", — подчеркнул канцлер.

Комментируя сообщения о якобы разрабатываемом администрацией Дональда Трампа "мирном плане" с Россией, Мерц отметил, что существенного прогресса пока нет, однако координация между Берлином и Вашингтоном "идет ежедневно" на уровне правительств и советников.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в апреле заявила, что атака ракетами TAURUS на российские объекты будет расценен Российской Федерацией как прямое участие Германии в войне на стороне Украины. Дипломат, в свойственной для кремлевских чиновников манере, пригрозила Берлину “последствиями”.