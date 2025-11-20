Не TAURUS, але теж на 500 км: яку далекобійну зброю може поставити Німеччина, — аналітики

Україна може розраховувати на отримання далекобійних ракетних систем від Німеччини. Однак канцлер ФРН Фрідріх Мерц не уточнив, про яке озброєння йдеться, тому українські аналітики спробували з'ясувати, які далекобійні системи можуть бути надані Києву.

Попри відсутність прямих даних, коло можливих систем доволі вузьке — Німеччина не має у своєму розпорядженні балістичних ракет, придатних для передачі Україні. Тому майже напевно йдеться про крилаті ракети. Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Аналітики зазначили, що німецький уряд свідомо відмовився від колишньої політики демонстративної публічності в питанні передачі озброєнь Києву. Тому навіть на прямі запитання про можливу передачу крилатих ракет TAURUS Мерц відповідати не став. Однак набір чинників, озвучених Берліном, дає змогу визначити ймовірні варіанти озброєнь, які можуть надійти до Сил оборони України.

Які системи може передати Німеччина

Найбільш очевидний кандидат — TAURUS — поки що залишається під питанням, оскільки для відновлення його виробництва потрібен час і серйозні інвестиції. Інші варіанти, як-от Storm Shadow, SCALP або французький MdCN, виглядають менш реалістично з огляду на виробничі обмеження та відсутність умов для їхнього складання в Україні.

Таким чином, вважають аналітики, на перший план виходять сучасні європейські проєкти MBDA, які створювалися з урахуванням доступності та можливості прискореного розгортання виробництва. Один із таких проєктів є далекобійний аналог "Шахедів" — One-Way Effector зі 155-мм боєприпасом.

Це безпілотник із фіксованим крилом розмахом близько 3 метрів, оснащений маршовим реактивним двигуном, здатний долати до 500 км на швидкості близько 400 км/год. Таке компонування дає йому змогу діяти за межами фронтової зони, проникаючи глибоко в тил противника.

Його головним завданням є виснаження і перевантаження ворожих ППО, зокрема — протиракетних систем з обмеженим числом дорогих перехоплювачів.

Однак система надійде в серію не раніше 2027 року, що робить її малоймовірним кандидатом для поточних поставок.

Безпілотна система One-Way Effector Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Куди реалістичнішим виглядає нова європейська крилата ракета Crossbow з дальністю до 800 км і бойовою частиною масою близько 300 кг. MBDA вже оголосила орієнтовний термін постачань цієї ракети замовникам — другий квартал 2026 року. З урахуванням темпів розвитку виробничих ліній та участі Німеччини в консорціумі MBDA варіант Crossbow виглядає найбільш логічним у контексті заяв Берліна.

Crossbow задуманий як дешевий і масовий засіб ураження. На відміну від традиційних високоточних і дорогих крилатих ракет, MBDA робить ставку на можливість масового виробництва і високу доступність для системних ударних операцій. При цьому ракета орієнтована на сценарії високоінтенсивних конфліктів, включно з тими, де можливе придушення навігаційних систем і активне застосування РЕБ

Зразок крилатої ракети Crossbow

MBDA заявила, що виробництво у великому масштабі може розпочатися вже у другому кварталі 2026 року, якщо знайдуться клієнти та буде забезпечено ланцюжки поставок.

"Але в самій Німеччині є ще один варіант, уже зав'язаний на потужності Rheinmetall. Бо цей німецький гігант планує виробляти версію масової крилатої ракети Barracuda 500M від Anduril, яка краще пристосована для ударів по РФ за рахунок удвічі більшої бойової частини", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у червні на Паризькому авіасалоні конгломерат MBDA нагадав про розробку перспективних ракетних систем за програмою Future Cruise/Anti-Ship Weapon. У рамках заходу європейці представили моделі двох нових ракет: дозвукової крилатої TP15 і надзвукової протикорабельної RJ10.