Не TAURUS, но тоже на 500 км: какое дальнобойное оружие может поставить Германия, — аналитики

Украина может рассчитывать на получение дальнобойных ракетных систем от Германии. Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц не уточнил о каком вооружении идет речь, поэтом украинские аналитики попытались выяснить, какие дальнобойные системы могут быть предоставлены Киеву.

Несмотря на отсутствие прямых данных, круг возможных систем довольно узок — Германия не располагает баллистическими ракетами, пригодными для передачи Украине. Поэтому речь почти наверняка идет о крылатых ракетах. Об этом говорится в материале Defense Express.

Аналитики отметили, что немецкое правительство сознательно отказалось от прежней политики демонстративной публичности в вопросе передачи вооружений Киеву. Поэтому даже на прямые вопросы о возможной передаче крылатых ракет TAURUS Мерц отвечать не стал. Однако набор факторов, озвученных Берлином, позволяет определить вероятные варианты вооружений, которые могут поступить в Силы обороны Украины.

Какие системы может передать Германия

Наиболее очевидный кандидат — TAURUS — пока остается под вопросом, поскольку для возобновления его производства требуются время и серьезные инвестиции. Другие варианты, такие как Storm Shadow, SCALP или французский MdCN, выглядят менее реалистично, учитывая производственные ограничения и отсутствие условий для их сборки в Украине.

Таким образом, считают аналитики, на первый план выходят современные европейские проекты MBDA, которые создавались с учетом доступности и возможности ускоренного развертывания производства. Один из таких проектов является дальнобойный аналог "Шахедов" — One-Way Effector со 155-мм боеприпасом.

Это беспилотник с фиксированным крылом размахом около 3 метров, оснащенный маршевым реактивным двигателем и способный преодолевать до 500 км на скорости около 400 км/ч. Такая компоновка позволяет ему действовать за пределами фронтовой зоны, проникая глубоко в тыл противника.

Его главной задачей является истощение и перегрузка вражеских ПВО, в том числе — противоракетных систем с ограниченным числом дорогостоящих перехватчиков.

Однако система поступит в серию не раньше 2027 года, что делает ее маловероятным кандидатом для текущих поставок.

Куда более реалистичным выглядит новая европейская крылатая ракета Crossbow с дальностью до 800 км и боевой частью массой около 300 кг. MBDA уже объявила ориентировочный срок поставок этой ракеты заказчикам — второй квартал 2026 года. С учетом темпов развития производственных линий и участия Германии в консорциуме MBDA вариант Crossbow выглядит наиболее логичным в контексте заявлений Берлина.

Crossbow задуман как дешевое и массовое средство поражения. В отличие от традиционных высокоточных и дорогих крылатых ракет, MBDA делает ставку на возможность массового производства и высокую доступность для системных ударных операций. При этом ракета ориентирована на сценарии высокоинтенсивных конфликтов, включая те, где возможны подавление навигационных систем и активное применение РЭБ

MBDA заявила, что производство в большом масштабе может начаться уже во втором квартале 2026 года, если найдутся клиенты и будут обеспечены цепочки поставок.

"Но в самой Германии есть еще один вариант, уже завязанный на мощности Rheinmetall. Ибо этот немецкий гигант планирует производить версию массовой крылатой ракеты Barracuda 500M от Anduril., которая лучше приспособлена для ударов по РФ за счет вдвое большей боевой части", — подытожили обозреватели.

Напомним, в июне на Парижском авиасалоне конгломерат MBDA напомнил о разработке перспективных ракетных систем по программе Future Cruise/Anti-Ship Weapon. В рамках мероприятия европейцы представили модели двух новых ракет: дозвуковой крылатой TP15 и сверхзвуковой противокорабельной RJ10.