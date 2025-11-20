Турецький безпілотний винищувач Kizilelma переміг F-16: що показали випробування (відео)

Турецька компанія Baykar оголосила про проведення історичних випробувань безпілотного винищувача Kizilelma, під час яких дрон уперше взяв участь у навчальному повітряному бою за участю двох пілотованих F-16.

Під час випробувань Kizilelma за допомогою нової бортової радіолокаційної станції Murad з активною фазованою решіткою (АФАР) захопив ціль у вигляді одного з F-16, після чого в імітаційному режимі успішно "вразив" її турецькою ракетою класу "повітря-повітря" Gökdoğan. Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

Випробування безпілотника Kizilelma

У Baykar зазначають, що тест став історичним — насамперед завдяки відпрацюванню каналу передачі даних між БПЛА і боєприпасом. Умовне ураження було здійснено на дистанції близько 48 км.

Другий F-16 виконував завдання супроводу Kizilelma, демонструючи сумісність безпілотної та пілотованої авіації. Такий формат підтверджує концепцію "вірного веденого", де ударний безпілотник діє у зв'язці з бойовим літаком, посилено розширюючи його можливості.

Політ, у рамках якого були протестовані РЛС Murad і ракета Gökdoğan, тривав 105 хвилин на середній висоті приблизно 4 570 метрів. Загалом, за даними Baykar, Kizilelma вже налітав понад 55 годин під час серії випробувань.

Зазначимо, турецька компанія раніше вказала технічні характеристики безпілотника Kizilelma. Зокрема, вказується, що його максимальна швидкість становить 0,9 Маха (тобто 1100 км/год) і максимальна висота польоту 7,5 км. При цьому швидкість винищувача F-16 — 1,2-2 Маха (до 2100 км/год), а практична стеля — 18 км.

Нагадаємо, наприкінці травня турецька компанія Baykar протестувала четвертий прототип PT4 безпілотника Bayraktar Kizilelma. Випробування проходили на базі льотно-тренувального випробувального центру AKINCI. А в жовтні Kizilelma вперше пройшов випробування із застосуванням справжніх боєприпасів. Безпілотний апарат скинув на цілі керовані авіабомби TOLUN, а також використовував систему TEBER-82 для корекції траєкторії в польоті.

