Турецкий беспилотный истребитель Kizilelma победил F-16: что показали испытания (видео)

Турецкая компания Baykar объявила о проведении исторических испытаний беспилотного истребителя Kizilelma, в ходе которых дрон впервые принял участие в учебном воздушном бою с участием двух пилотируемых F-16.

Во время испытаний Kizilelma с помощью новой бортовой радиолокационной станции Murad с активной фазированной решеткой (АФАР) захватил цель в виде одного из F-16, после чего в имитационном режиме успешно "поразил" ее турецкой ракетой класса "воздух-воздух" Gökdoğan. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Испытания беспилотника Kizilelma

В Baykar отмечают, что тест стал историческим — прежде всего благодаря отработке канала передачи данных между БПЛА и боеприпасом. Условное поражение было произведено на дистанции около 48 км.

Второй F-16 выполнял задачу сопровождения Kizilelma, демонстрируя совместимость беспилотной и пилотируемой авиации. Такой формат подтверждает концепцию "верного ведомого", где ударный беспилотник действует в связке с боевым самолtтом, усиленно расширяя его возможности.

Полет, в рамках которого были протестированы РЛС Murad и ракета Gökdoğan, длился 105 минут на средней высоте примерно 4 570 метров. В общей сложности, по данным Baykar, Kizilelma уже налетал свыше 55 часов в ходе серии испытаний.

Отметим, турецкая компания ранее указала технические характеристики беспилотника Kizilelma. В частности, указывается, что его максимальна скорость составляет 0,9 Маха (т.е. 1100 км/ч) и максимальна высота полета 7,5 км. При этом скорость истребителя F-16 — 1,2-2 Маха (до 2100 км/ч), а практический потолок — 18 км.

Напомним, в конце мая турецкая компания Baykar протестировала четвертый прототип PT4 беспилотника Bayraktar Kizilelma. Испытания проходили на базе летно-тренировочного испытательного центра AKINCI. А в октябре Kizilelma впервые прошел испытания с применением настоящих боеприпасов. Беспилотный аппарат сбросил на цели управляемые авиабомбы TOLUN, а также использовал систему TEBER-82 для коррекции траектории в полете.

Между тем в январе 2025 года Фокус опубликовал перевод статьи геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о беспилотнике Bayraktar TB2, который показал себе в Украине. В сентябре эксперты объяснили, почему ВСУ возобновили использование турецких дронов против военных объектов ВС РФ в оккупированном Крыму.