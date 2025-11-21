"Кинджали" орють поля під гімн України: Forbes пояснив, як ЗСУ відводять ракети РФ від цілей

Російські гіперзвукові "Кинджали" останнім часом стали замість ураження цілей розбиватися об порожні українські поля. Сили оборони придушують ворожі ракети технікою "спуфінг", надсилаючи фальшиві дані.

Про українські методи боротьби з російськими аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" пише видання Forbes. Журналісти зазначили, що за даними FT із серпня по вересень рівень їх перехоплення американськими зенітними ракетними комплексами Patriot знизився з 37% до 6% через модифікації російських боєприпасів, однак ЗСУ змушують "Кинджали" знижуватися зі швидкістю понад 5 Махів і промахуватися, завдаючи ударів по безлюдних місцевостях.

Бійці українського підрозділу "Нічна варта" розповіли журналістам, що наразі придушили щонайменше 21 "Кинджал" системою радіоелектронної боротьби "Ліма" за допомогою техніки "спуфінг", і збиття ще двох ракет очікує на підтвердження.

Російські виробники повідомляють, що "Кинджал" має 10 метрів "кругової ймовірної похибки", тобто в половині випадків має влучати в межах 10 метрів від заданої точки. Водночас автори статті зазначають, що російський мілблогер 10 листопада опублікував супутникові знімки воронок, що свідчать про промахи до 144 метрів.

Журналісти пояснили, що система наведення "Кинджалів" покладається на супутникову навігацію, яка використовує власну російську супутникову групу ГЛОНАСС замість американської GPS. Цю навігацію можна заплутати зовнішніми сигналами. Надані "Нічною вартою" фото уламків "Кинджалу" підтверджують цю вразливість.

"Ракета впала без вибуху, що може бути здійснено лише за допомогою радіоелектронної боротьби", — зазначили українські військові.

Журналісти зазначили, що придушена ракета має багатоелементний приймач супутникової навігації "Комета" з кількома антенними елементами для усунення перешкод, які встановлюються також на безпілотники типу Shahed.

В уламках "Кинджала" знайшли приймач супутникової навігації "Комета" Фото: Forbes

Як відводять ракети "Кинджал" від цілі

Автори матеріалу пояснили, що "Комета" за допомогою антен з контрольованою діаграмою спрямованості прийому (CPRA) блокує сигнали глушення, проте використовувана ЗСУ техніка спуфінгу є підступнішою. Замість блокування супутникових даних українські військові надсилають фальшиві сигнали — це збиває приймач з пантелику, і він передає неправильні координати. Водночас жертва не знає, що на неї здійснили напад.

"Ми створюємо широку зону заборони навігації та передаємо специфічний сигнал у двійковому форматі. У певних режимах польоту це призводить до серйозних аномалій в одному з каналів ракети, що змушує автопілот намагатися стабілізуватися, фактично ігноруючи інші датчики", — пояснили бійці "Нічної варти".

Військові системи можуть виявити, що навігація показує хибні показники, але корінь проблеми визначити неможливо.

"У цей момент навігаційний цикл фактично "сліпий", і нічого не залишається, щоб виправити помилку", — кажуть військові.

Якщо ракета не виявить хибність сигналу, її можна відвести далеко від заданої цілі. В "Нічній варті" розповіли, що "Кинджал" в Житомирській області вдалося відхилити на 200 км від аеродрому, куди цілили росіяни.

"Нічна варта" використовує для фальшивого сигналу цифрову версію патріотичного українського гімну, за словами журналістів, "виключно для стилю".

Втім "спуфінг" є тимчасовим рішенням: американські компанії, як-от CMC Electronics, уже працюють над технологіями його виявлення, й росіяни, ймовірно, роблять те саме.

Журналісти зазначили, що президент РФ Володимир Путін колись називав Х-47М2 "ідеальною зброєю", яка може здолати будь-які західні системи ППО, та зараз "Кинджали" вартістю в мільйони рублів продовжують орати сільськогосподарські угіддя під звуки гімну України.

Обстріли ракетами "Кинджал"

Востаннє ЗС РФ вдарили "Кинджалами" по Україні 19 листопада — від обстрілу постраждав багатоповерховий житловий будинок у Тернополі.

Оглядачі порталу Defense Express 13 листопада писали, що Україна модифікувала комплекс радіоелектронної боротьби "Ліма", щоб відхиляти аеробалістичні "Кинджали" від їхньої траєкторії.

13 жовтня OSINT-аналітики повідомляли, що росіяни почали дозаправляти МіГ-31 у повітрі літаком Іл-78 під час ударів "Кинджалів", через що винищувачі довше загрожують українцям.