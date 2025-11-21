"Кинжалы" пашут поля под гимн Украины: Forbes объяснил, как ВСУ отводят ракеты РФ от целей

Российские гиперзвуковые "Кинжалы" в последнее время стали вместо поражения целей разбиваться о пустые украинские поля. Силы обороны подавляют вражеские ракеты техникой "спуфинг", присылая фальшивые данные.

Об украинских методах борьбы с российскими аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" пишет издание Forbes. Журналисты отметили, что по данным FT с августа по сентябрь уровень их перехвата американскими зенитными ракетными комплексами Patriot снизился с 37% до 6% из-за модификации российских боеприпасов, однако ВСУ заставляют "Кинжалы" снижаться со скоростью более 5 Махов и промахиваться, нанося удары по безлюдным местностям.

Бойцы украинского подразделения "Ночной дозор" рассказали журналистам, что сейчас подавили по меньшей мере 21 "Кинжал" системой радиоэлектронной борьбы "Лима" с помощью техники "спуфинг", и сбитие еще двух ракет ожидает подтверждения.

Российские производители сообщают, что "Кинжал" имеет 10 метров "круговой вероятной погрешности", то есть в половине случаев должен попадать в пределах 10 метров от заданной точки. При этом авторы статьи отмечают, что российский милблогер 10 ноября опубликовал спутниковые снимки воронок, свидетельствующие о промахах до 144 метров.

Журналисты объяснили, что система наведения "Кинжалов" полагается на спутниковую навигацию, которая использует собственную российскую спутниковую группу ГЛОНАСС вместо американской GPS. Эту навигацию можно запутать внешними сигналами. Предоставленные "Ночной стражей" фото обломков "Кинжала" подтверждают эту уязвимость.

"Ракета упала без взрыва, что может быть осуществлено только с помощью радиоэлектронной борьбы", — отметили украинские военные.

Журналисты отметили, что подавленная ракета имеет многоэлементный приемник спутниковой навигации "Комета" с несколькими антенными элементами для устранения помех, которые устанавливаются также на беспилотники типа Shahed.

В обломках "Кинжала" нашли приемник спутниковой навигации "Комета" Фото: Forbes

Как отводят ракеты "Кинжал" от цели

Авторы материала объяснили, что "Комета" с помощью антенн с контролируемой диаграммой направленности приема (CPRA) блокирует сигналы глушения, однако используемая ВСУ техника спуфинга является более коварной. Вместо блокировки спутниковых данных украинские военные посылают фальшивые сигналы — это сбивает приемник с толку, и он передает неправильные координаты. При этом жертва не знает, что на нее совершили нападение.

"Мы создаем широкую зону запрета навигации и передаем специфический сигнал в двоичном формате. В определенных режимах полета это приводит к серьезным аномалиям в одном из каналов ракеты, что заставляет автопилот пытаться стабилизироваться, фактически игнорируя другие датчики", — пояснили бойцы "Ночной стражи".

Военные системы могут обнаружить, что навигация показывает ложные показатели, но корень проблемы определить невозможно.

"В этот момент навигационный цикл фактически "слепой", и ничего не остается, чтобы исправить ошибку", — говорят военные.

Если ракета не обнаружит ложность сигнала, ее можно отвести далеко от заданной цели. В "Ночной страже" рассказали, что "Кинжал" в Житомирской области удалось отклонить на 200 км от аэродрома, куда целились россияне.

"Ночная стража" использует для фальшивого сигнала цифровую версию украинского гимна, по словам журналистов, "исключительно для стиля".

Впрочем, "спуфинг" является временным решением: американские компании, такие как CMC Electronics, уже работают над технологиями его обнаружения, и россияне, вероятно, делают то же самое.

Журналисты отметили, что президент РФ Владимир Путин когда-то называл Х-47М2 "идеальным оружием", которое может одолеть любые западные системы ПВО, и сейчас "Кинжалы" стоимостью в миллионы рублей продолжают пахать сельскохозяйственные угодья под звуки гимна Украины.

Обстрелы ракетами "Кинжал"

Последний раз ВС РФ ударили "Кинжалами" по Украине 19 ноября — от обстрела пострадал многоэтажный жилой дом в Тернополе.

Обозреватели портала Defense Express 13 ноября писали, что Украина модифицировала комплекс радиоэлектронной борьбы "Лима", чтобы отклонять аэробаллистические "Кинжалы" от их траектории.

13 октября OSINT-аналитики сообщали, что россияне начали дозаправлять МиГ-31 в воздухе самолетом Ил-78 во время ударов "Кинжалов", из-за чего истребители дольше угрожают украинцам.