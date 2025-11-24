Атака на Шатурську ДРЕС: чому дрони ЗСУ летять в обхід Москви, — авіаексперт (відео)

Атака на Шатурську ДРЕС відбулась з використанням дронів, які спершу обійшли Москву з півночі та сходу, а потім вдарили по цілі. Спеціальна траєкторія необхідна для того, щоб обійти кількарівневу систему протиповітряної оборони, яка захищає російську столицю, пояснив авіаексперт.

Україна вдарила по найбільшій ТЕС біля Москви, діставши по цілі, розташованій за 120 км від Кремля та важливого підприємства військово-промислового комплексу РФ, пояснив авіаційний експерт та заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі медіа NV. Безпілотники рухались з врахуванням даних OSINT про місцерозташування комплексів ППО різних типів, бо знаючи час реакції кожного пристрою, можна прорахувати час підходу до цілі.

Атака на Шатурську ДРЕС - електростанція та коментар Храпчинського див. з 2:01

Храпчинський відповів на питання, яке стосувалось траєкторії руху дронів у бік Шатурської ДРЕС. Безпілотники обійшли Москву північніше, через Тверську область, а далі звертали на південь у напрямку ДРЕС, а частина — східніше російської столиці і також повернули на електростанцію. Експерт пояснив, що протягом останніх двох років РФ серйозно посилила засоби ППО навколо Москви. Систему ППО навколо Москви почали зміцнювати з 1949 року, і найперше створили два кола, у які входили комплекси С-25 "Беркут". У системі 56 дивізіонів, на кожен дивізіон — по 60 ракет, також були радіолокаційні системи. Тепер росіяни відновили цю систему і почали будувати зенітні вежі для ЗГРК "Панцир" висотою 20-25 м. Таким чином збільшується радіогоризонт для виявлення повітряних цілей.

Відео дня

"В обхід Москви — це, безумовно, правильні дії з боку наших ударних безпілотників [тому що] нащо наражатися [на небезпеку] і втрачати ресурси, якщо можна обійти. Тим паче, що в принципі це стимулює Москву розробляти більше систем протидії безпілотникам, а нам за цей час треба активніше розвивати свою ракетну програму", — пролунало в ефірі.

При цьому прикметним є те, що українські БпЛА дістали за 120 км від Кремля та за 112 км від підприємства ракетно-тактичного озброєння в Корольовому, яке займається виготовленням ракет Х-101, Х-555. Тим часом українським дронам стали у нагоді карті OSINTерів, які показали, де стоять, умовно, установки С-300 та С-400. Знаючи їхні можливості, час на перезарядку, "ми можемо врегулювати темп підходу до потрібної нам цілі".

"Не треба дивуватися [обходу Москви]. Приємно, що вдарили ГРЕС, яка колись була забезпечена німецьким, американським обладнанням, а потім, у 25-му році, було оновлення теж не російським обладнанням. Тому, в принципі, це такий показовий елемент, у кого що є", — сказав авіаексперт.

Атака на Шатурську ДРЕС — деталі

Атака на Шатурську ДРЕС відбулась в ніч з 22 на 23 листопада. У мережі з'явились фото та відео з Підмосков'я, на яких показали спалахи та вибухи на території електростанції. Згодом місцева влада підтвердила, що ціллю України начебто стала найбільша ТЕС біля Москви, яка надає російській столиці світло та тепло. Свідки інциденту заявили, що бачили мінімум п'ять прильотів і що у Московській області горить Шатурська ДРЕС.

При цьому Міноборони РФ зранку 23 листопада заявило про наліт 72 українських дронів, з яких у Московській області зафіксували лише два. При цьому російське командування не визнало, що дрони вдарили по електростанції під Москвою.

Шатурська ДРЕС — російська теплоелектростанція з потужністю 1,5 ГВт, розташована у Московській області у місті Шатура. Станцію збудували за часів СРСР, у 1920 році, і з того часу кілька разів модернізували. Відстань від Шатурської ДРЕС до української кордон — близько 600 км.

Атака на Шатурську ДРЕС - яка відстань до України Фото: DeepState

Зазначимо, в ніч на 22 листопада було гучно біля електростанції в тимчасово окупованому Криму. У соцмережах повідомили про атаку дронів на підстанцію 220 кВ поруч з Сімферополем.

Нагадуємо, у жовтні українські БПЛА масово атакували Москву: російське командування підтвердило атаку не одного десятка БпЛА.