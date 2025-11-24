Атака на Шатурскую ГРЭС: почему дроны ВСУ летят в обход Москвы, — авиаэксперт (видео)

Атака на Шатурскую ГРЭС состоялась с использованием дронов, которые сначала обошли Москву с севера и востока, а затем ударили по цели. Специальная траектория необходима для того, чтобы обойти многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая защищает российскую столицу, пояснил авиаэксперт.

Украина ударила по крупнейшей ТЭС возле Москвы, достав по цели, расположенной в 120 км от Кремля и важного предприятия военно-промышленного комплекса РФ, пояснил авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире медиа NV. Беспилотники двигались с учетом данных OSINT о местоположении комплексов ПВО различных типов, потому что зная время реакции каждого устройства, можно просчитать время подхода к цели.

Атака на Шатурскую ГРЭС — электростанция и комментарий Храпчинского см. с 2:01

Храпчинский ответил на вопрос, который касался траектории движения дронов в сторону Шатурской ГРЭС. Беспилотники обошли Москву севернее, через Тверскую область, а дальше сворачивали на юг в направлении ГРЭС, а часть БпЛА шли восточнее российской столицы и также свернули на электростанцию. Эксперт пояснил, что в течение последних двух лет РФ серьезно усилила средства ПВО вокруг Москвы. Систему ПВО вокруг Москвы начали укреплять с 1949 года, и в первую очередь создали два круга, в которые входили комплексы С-25 "Беркут". В системе 56 дивизионов, на каждый дивизион — по 60 ракет, также были радиолокационные системы. Теперь россияне восстановили эту систему и начали строить зенитные башни для ЗГРК "Панцирь" высотой 20-25 м. Таким образом увеличивается радиогоризонт для обнаружения воздушных целей.

"В обход Москвы — это, безусловно, правильные действия со стороны наших ударных беспилотников [потому что] зачем подвергаться [опасности] и терять ресурсы, если можно обойти. Тем более, что в принципе это стимулирует Москву разрабатывать больше систем противодействия беспилотникам, а нам за это время надо активнее развивать свою ракетную программу", — прозвучало в эфире.

При этом примечательно то, что украинские БпЛА достали в 120 км от Кремля и в 112 км от предприятия ракетно-тактического вооружения в Королево, которое занимается изготовлением ракет Х-101, Х-555. Между тем украинским дронам пригодились карты OSINTеров, которые показали, где стоят, условно, установки С-300 и С-400. Зная их возможности, время на перезарядку, "мы можем урегулировать темп подхода к нужной нам цели", уточнил гость студии.

"Не надо удивляться [обходу Москвы]. Приятно, что ударили ГРЭС, которая когда-то была обеспечена немецким, американским оборудованием, а потом, в 25-м году, было обновление тоже не российским оборудованием. Поэтому, в принципе, это такой показательный элемент, у кого что есть", — сказал авиаэксперт.

Атака на Шатурскую ГРЭС — детали

Атака на Шатурскую ГРЭС состоялась в ночь с 22 на 23 ноября. В сети появились фото и видео из Подмосковья, на которых показали вспышки и взрывы на территории электростанции. Впоследствии местные власти подтвердили, что целью Украины якобы стала крупнейшая ТЭС возле Москвы, которая предоставляет российской столице свет и тепло. Свидетели инцидента заявили, что видели минимум пять прилетов и что в Московской области горит Шатурская ГРЭС.

При этом Минобороны РФ утром 23 ноября заявило о налете 72 украинских дронов, из которых в Московской области зафиксировали только два. При этом российское командование не признало, что дроны ударили по электростанции под Москвой.

Шатурская ГРЭС — российская теплоэлектростанция с мощностью 1,5 ГВт, расположенная в Московской области в городе Шатура. Станцию построили во времена СССР, в 1920 году, и с тех пор несколько раз модернизировали. Расстояние от Шатурской ГРЭС до украинской границы — около 600 км.

Атака на Шатурскую ГРЭС — какое расстояние до Украины Фото: DeepState

Отметим, в ночь на 22 ноября было шумно возле электростанции во временно оккупированном Крыму. В соцсетях сообщили об атаке дронов на подстанцию 220 кВ рядом с Симферополем.

Напоминаем, в октябре украинские БПЛА массово атаковали Москву: российское командование подтвердило атаку не одного десятка БПЛА.