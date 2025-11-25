Симоньян запропонувала росіянам допомогу від померлого і пригрозила захопленням Парижа

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що готова допомогти росіянам після атаки БПЛА разом з померлим чоловіком Тиграном Кеосаяном. Вона запевнила, що Україна буде захоплена, а у коментарях закликають знищити Київ.

"Всю ніч шарашили безпілотниками мій рідний Краснодарський край. Діти — п'ятеро — досі в коридорі під сходами вповалку сплять, а безсонні кішки бродять по них, як по килимах. Нічого, Хо**яндія. Залишайся і зимуй. І цю образу на загальний рахунок нанижемо. Я все одно тебе колись візьму — одну або разом з Парижем. І скоро вже, з Божою допомогою", — заявила телеведуча у своєму Telegram-каналі 25 листопада.

Пост Маргарити Симоньян Фото: Скриншот

Вона зазначила, що готова "з Тиграном" допомогти, якщо комусь з росіян потрібна допомога після атаки. Зокрема, необхідно полагодити дах "або ще щось". В такому разі Симоньян закликала писати у коментарі.

Однак у коментарях росіяни не просять допомоги, а погрожують знищенням України й називають українців фашистами. Зокрема, коментаторам не зрозуміло, чому український народ не об'єднається та не прогонять "нечисть" зі своєї землі, а натомість чекає на "звільнення" руками "російського солдата". Також по Україні закликають "застосувати усю зброю, яка є", щоб "стерти з лиця землі". До подібних слів віряни з країни-агресорки додають побажання Симоньян, щоб її беріг бог.

Коментарі про знищення України Фото: Скриншот

Заклики про знищення торкнулись і безпосередньо Києва, який росіяни обіцяють "потім новий відбудувати". Підписники пропагандистки переконані, що їхня перемога — "не за горами".

Коментарі про знищення Києва і перемогу Фото: Скриншот

Також коментатори виступають за вбивство президента України Володимира Зеленського, порівнюючи при цьому Україну з Палестиною. Вони запевняють, що європейці відверто заявляють про ціль знищити Росію, і у цьому можна переконатись завдяки телебаченню.

Коментарі про вбивство Зеленського і Європу Фото: Скриншот

Однак у деяких росіян все ж виникають питання.

"Незрозуміло, чому безпілотники літають по всій Росії?! Вони повинні знищуватися біля кордонів України — на вильоті", — написала обурена Тетяна.

Коментарі про "фашистів" в Україні і з закликами до знищення чергуються зі згадками бога

"Мій Краснодар знову в вогні. Всю ніч гуркотіло. Місцеві зрадники продовжують викладати роботу ППО… Господи, де ж ми так згрішили, що немає кінця цій битві?! Сподіваюся на благополучний результат", — зазначив інший коментатор з ніком "Росія вперед".

Росіяни не розумію, де вони "так згрішили", що над головою літають дрони Фото: Скриншот

Серед коментарів з побажаннями пропагандистці та погроз можна знайти й звернення дружин так званих учасників "СВО", якою у РФ називають війну в Україні, які нібито мають принести росіянам бажану перемогу. Одна з таких жінок написала про "морок і жах, про який всі мовчать" у лавах окупаційної армії.

"До чоловіків, які перебувають на СВО, ставляться гірше нікуди. Ні замін, ні терміну, ні навіть ротації для мінімального відпочинку. Мобілізований чоловік не був у відпустці 9 місяців. Тому що сказали: не підпишеш контракт — не підеш у відпустку. Через понад три роки насідають з контрактами, замість того, щоб замінити і демобілізувати", — наголосила вона.

Росіянка поскаржилась на умови служби у ЗС РФ Фото: Скриншот

Інша жінка розповіла, що її чоловік служить "на СВО" вже четвертий рік, і "кінця і краю" цьому немає. Однак замінити або повернути мобілізованих, з її слів, Кремль навіть не намагається.

"Нелюдяно виїжджати на одних і тих же. Де наша сім'я так заборгувала, що четвертий рік мій чоловік на СВО? Не на війні, а на СВО. Мені 43, чоловікові 45. Доньці 13 років. Четвертий рік росте без батька. Начебто у нас в країні немає рабовласницького ладу і у нас не концтабір, а таке відчуття, що наша сім'я 4-й рік живе, як раби і в концтаборі", — підкреслила Любов.

Поки одні росіяни кричать про перемогу, інші вимагають повернути чоловіків Фото: Скриншот

Нагадаємо, вночі на 25 листопада російський Таганрог масовано атакували дрони. У місті гриміли десятки вибухів і спалахнули пожежі, у соцмережах інформували про приліт по авіазаводу та ймовірне знищення літака А-60.

Київ вночі на 25 листопада також був під атакою ЗС РФ, ворожі снаряди спричинили руйнування житлових багатоповерхівок. Кількість загиблих у столиці вже зросла до семи осіб, ще 20 цивільних отримали поранення, в тому числі дитина.