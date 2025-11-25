Симоньян предложила россиянам помощь от умершего и пригрозила захватом Парижа

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что готова помочь россиянам после атаки БПЛА вместе с умершим мужем Тиграном Кеосаяном. Она заверила, что Украина будет захвачена, а в комментариях призывают уничтожить Киев.

"Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам. Ничего, Хо**яндия. Оставайся и зимуй. И эту обиду на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вместе с Парижем. И скоро уже, с Божьей помощью", — заявила телеведущая в своем Telegram-канале 25 ноября.

Пост Маргариты Симоньян Фото: Скриншот

Она отметила, что готова "с Тиграном" помочь, если кому-то из россиян нужна помощь после атаки. В частности, необходимо починить крышу "или еще что-то". В таком случае Симоньян призвала писать в комментарии.

Однако в комментариях россияне не просят помощи, а угрожают уничтожением Украины и называют украинцев фашистами. В частности, комментаторам не понятно, почему украинский народ не объединится и не прогонят "нечисть" со своей земли, а взамен ждет "освобождения" руками "русского солдата". Также по Украине призывают "применить все оружие, которое есть", чтобы "стереть с лица земли". К подобным словам верующие из страны-агрессора добавляют пожелания Симоньян, чтобы ее берег бог.

Комментарии об уничтожении Украины Фото: Скриншот

Призывы об уничтожении коснулись и непосредственно Киева, который россияне обещают "потом новый отстроить". Подписчики пропагандистки убеждены, что их победа — "не за горами".

Комментарии об уничтожении Киева и победе Фото: Скриншот

Также комментаторы выступают за убийство президента Украины Владимира Зеленского, сравнивая при этом Украину с Палестиной. Они уверяют, что европейцы откровенно заявляют о цели уничтожить Россию, и в этом можно убедиться благодаря телевидению.

Комментарии об убийстве Зеленского и Европе Фото: Скриншот

Однако у некоторых россиян все же возникают вопросы.

"Непонятно, почему беспилотники летают по всей России! Они должны уничтожаться у границ Украины — на вылете", — написала возмущенная Татьяна.

Комментарии о "фашистах" в Украине и с призывами к уничтожению чередуются с упоминаниями бога

"Мой Краснодар снова в огне. Всю ночь грохотало. Местные предатели продолжают выкладывать работу ПВО... Господи, где же мы так согрешили, что нет конца этой битве?! Надеюсь на благополучный исход", — отметил другой комментатор с ником "Россия вперед".

Россияне не понимаю, где они "так согрешили", что над головой летают дроны Фото: Скриншот

Среди комментариев с пожеланиями пропагандистке и угрозами можно найти и обращение жен так называемых участников "СВО", которой в РФ называют войну в Украине, которые якобы должны принести россиянам желанную победу. Одна из таких женщин написала о "мраке и ужасе, о котором все молчат" в рядах оккупационной армии.

"К мужчинам, которые находятся на СВО, относятся хуже некуда. Ни замен, ни срока, ни даже ротации для минимального отдыха. Мобилизованный мужчина не был в отпуске 9 месяцев. Потому что сказали: не подпишешь контракт — не пойдешь в отпуск. Через более чем три года наседают с контрактами, вместо того, чтобы заменить и демобилизовать", — подчеркнула она.

Россиянка пожаловалась на условия службы в ВС РФ Фото: Скриншот

Другая женщина рассказала, что ее муж служит "на СВО" уже четвертый год, и "конца и края" этому нет. Однако заменить или вернуть мобилизованный, с ее слов, Кремль даже не пытается.

"Бесчеловечно выезжать на одних и тех же. Где наша семья так задолжала, что четвертый год мой муж на СВО? Не на войне, а на СВО. Мне 43, мужу 45. Дочке 13 лет. Четвертый год растет без отца. Вроде бы у нас в стране нет рабовладельческого строя и у нас не концлагерь, а такое ощущение, что наша семья 4-й год живет, как рабы и в концлагере", — подчеркнула Любовь.

Пока одни россияне кричат о победе, другие требуют вернуть мужчин Фото: Скриншот

Напомним, ночью на 25 ноября российский Таганрог массированно атаковали дроны. В городе гремели десятки взрывов и вспыхнули пожары, в соцсетях информировали о прилете по авиазаводу и вероятном уничтожении самолета А-60.

Киев ночью на 25 ноября также был под атакой ВС РФ, вражеские снаряды вызвали разрушения жилых многоэтажек. Количество погибших в столице уже возросло до семи человек, еще 20 гражданских получили ранения, в том числе ребенок.