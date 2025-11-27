Дим над казармою "Ахмат": БпЛА влучив по полку Росгвардії у Грозному, — соцмережі (відео)

На околиці Грозного почалась пожежа у казармі полку "Ахмат-Север" Росгвардії, повідомили у соцмережах. На відео з місця подій — стовп дому посеред військового містечка, в якому проживають кадирівці.

Інцидент стався у Байсангурівському району Грозного у казармах "Ахмат-Север", повідомили в Telegram-каналі Exilenova. Стверджують, що відбувся приліт дрона. OSINTери встановили точку займання — вона розташована у військовому містечку на півночі Грозного. Поки мер міста не підтвердив, що сталась пожежа у казармах кадирівців.

Інформація про можливий приліт дрона з'явилась близько 14 год 27 листопада. Автори допису не уточнили, чи ідеться про дрон, який долетів з України, чи про БпЛА, який застосував хтось з місцевих жителів. Також не вказано, коли саме сталось займання і коли зробили запис: не ясно, пожежа сталась зранку чи вдень.

Вибухи у РФ — що сталось у Грозному 27 листопада

У соцмережі X OSINTер з ніком MaxximOSINT провів геолокацію стовпа диму над казармами "Ахмат-Север" в Грозному. Ідеться про точку з координатами 43.2817129, 45.7299528. Google maps показує, що загорілось в одній зі 20 будівель, розташованих в межах військовому містечка по просп. Кадирова у Грозному. Орієнтовна відстань до України — від 900 до 1400 км.

Вибухи у РФ - яка відстань від казарми в Грозному до України Фото: DeepState

Українське командування та спецслужби поки не коментували інцидент в Грозному. Про пожежу та можливий наліт дронів не писав мер Грозного Хас-Магомед Шахмомедович Кадиров: останній допис в Telegram з'явився зранку 25 листопада. Міноборони РФ 27 листопада двічі звітувало про наліт українських дронів. перший стався вночі — нарахували 118 БпЛА. Другий — вдень, з 8:30 по 12:00 (за часом Москви).Серед іншого, на півдні БпЛА атакували Ростов (10 шт.), Краснодарський край (2 шт.) та ще один летів через Азовську море.

Зранку Фокус писав про вибухи РФ, які пролунали вночі 27 листопада через атаку дронів. Про серію інцидентів повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Зі слів російського посадовця, є пошкодження кількох об'єктів. Згідно з даними росЗМІ Astra, могла отримати пошкодження ТЕЦ "Луч", яка обслугову понад 40 тис. абонентів.

Крім того, в ніч на 27 листопада було гучно на Новокуйбишевському НПЗ. Місцеві жителі опублікували серію відео зі спалахами та вибухами у напрямку нафтопереробного заводу

Нагадуємо, 26 листопада командувач СБС Роберт Бровді повідомив деталі нальоту дронів на завод у Чебоксарах, за 1000 км від України, який виробляє електроніку для "Іскандерів", "Шахедів" та КАБів.