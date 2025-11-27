Дым над казармой "Ахмат": БпЛА попал по полку Росгвардии в Грозном, — соцсети (видео)

На окраине Грозного начался пожар в казарме полка "Ахмат-Север" Росгвардии, сообщили в соцсетях. На видео с места событий — столб дома посреди военного городка, в котором проживают кадыровцы.

Инцидент произошел в Байсангуровском районе Грозного в казармах "Ахмат-Север", сообщили в Telegram-канале Exilenova. Утверждают, что произошел прилет дрона. OSINTеры установили точку возгорания — она расположена в военном городке на севере Грозного. Пока мэр города не подтвердил, что произошел пожар в казармах кадыровцев.

Информация о возможном прилете дрона появилась около 14 часов 27 ноября. Авторы сообщения не уточнили, идет ли речь о дроне, который долетел из Украины, или о БПЛА, который применил кто-то из местных жителей. Также не указано, когда именно произошло возгорание и когда сделали запись: не ясно, пожар произошел утром или днем.

Взрывы в РФ — что произошло в Грозном 27 ноября

В соцсети X OSINTер с ником MaxximOSINT провел геолокацию столба дыма над казармами "Ахмат-Север" в Грозном. Речь идет о точке с координатами 43.2817129, 45.7299528. Google maps показывает, что загорелось в одном из 20 зданий, расположенных в пределах военного городка по просп. Кадырова в Грозном. Ориентировочное расстояние до Украины — от 900 до 1400 км.

Взрывы в РФ — какое расстояние от казармы в Грозном до Украины Фото: DeepState

Украинское командование и спецслужбы пока не комментировали инцидент в Грозном. О пожаре и возможном налете дронов не писал мэр Грозного Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров: последнее сообщение в Telegram появилось утром 25 ноября. Минобороны РФ 27 ноября дважды отчитывалось о налете украинских дронов. первый произошел ночью — насчитали 118 БпЛА. Второй — днем, с 8:30 по 12:00 (по времени Москвы). Среди прочего, на юге БпЛА атаковали Ростов (10 шт.), Краснодарский край (2 шт.) и еще один летел через Азовское море.

Утром Фокус писал о взрывах РФ, которые прогремели ночью 27 ноября из-за атаки дронов. О серии инцидентов сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам российского чиновника, есть повреждения нескольких объектов. Согласно данным росСМИ Astra, могла получить повреждения ТЭЦ "Луч", которая обслуживает более 40 тыс. абонентов.

Кроме того, в ночь на 27 ноября было шумно на Новокуйбышевском НПЗ. Местные жители опубликовали серию видео со вспышками и взрывами в направлении нефтеперерабатывающего завода

Напоминаем, 26 ноября командующий СБС Роберт Бровди сообщил детали налета дронов на завод в Чебоксарах, в 1000 км от Украины, который производит электронику для "Искандеров", "Шахедов" и КАБов.