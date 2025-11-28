Король неба з фатальною проблемою: чому F-22 Raptor не став непереможним (фото)

Американський винищувач п'ятого покоління F-22 Raptor залишається наразі одним із найпередовіших літаків для завоювання повітряної переваги. Однак у сфері військових технологій не існує ідеальних рішень, і F-22 не став винятком — літак все ж має вельми суттєві недоліки.

Незважаючи на чудові технічні характеристики, у цього легендарного літака є слабке місце, яке Військово-повітряні сили США ніколи не зможуть усунути. Про це докладніше пише колишній офіцер американських ВПС і військовий оглядач Крістіан Орр для 19FortyFive.

Автор матеріалу наголосив на двох ключових проблемах американського "короля повітря" — обмежене серійне виробництво, і при цьому катастрофічно висока вартість машини.

Головні проблеми F-22

Попри статус одного з найдосконаліших винищувачів в історії, F-22 все частіше називають "розкішшю, яку США більше не можуть собі дозволити". Як зазначає Орр, головна проблема "Раптора" — не в його бойових якостях, а в тому, що сама концепція літака стала надто дорогою, надто обмеженою і надто далекою від реалій сучасної війни.

F-22 спочатку створювався як машина для завоювання повітряної переваги, але з часом його ціна перетворилася на тягар. І хоча F-35 регулярно піддається критиці через вартість, саме F-22 вважається найдорожчим винищувачем у світі.

Надзвуковий політ винищувача F-22 Фото: U.S. Army

"Хочете, вірте, хочете ні, але насправді найдорожчим винищувачем у світі є F-22, а не F-35, принаймні, за деякими даними", — вважає аналітик.

За даними публікації AeroTime від 21 лютого 2025 року, вартість одного F-22 з урахуванням загальних витрат програми сягає близько 334 млн доларів — при тому що flyaway cost становить 143 млн доларів. А загальна вартість програми перевищила 67,3 млрд доларів за виробництво 195 літаків.

Експлуатація також обходиться вкрай дорого: за даними Government Accountability Office (GAO), одна година польоту F-22 коштує 85 325 доларів.

Ситуацію ускладнює те, що виробництво Raptor завершилося у 2009 році, і, як зазначають експерти, відновлення закритих виробничих ліній потребувало б величезних інвестицій. Це також ускладнює постачання запчастин.

"Багато прихильників американської військово-повітряної могутності шкодують про те, що 2009 року тодішній міністр оборони США Боб Гейтс ухвалив неймовірно недалекоглядне рішення припинити програму F-22 Raptor після того, як з спочатку запланованих 381 літака було побудовано тільки 187", — зазначає аналітик.

"Вікові" проблеми та питання боєготовності

Ще одним фактом не на користь F-22 є його вік — він залишається найстарішим з авіапарку винищувачів п'ятого покоління, що позначається на стані його електроніки та можливостей інтеграції з сучасними системами. Так, авіоніка і системи цілевказівки F-22 вже помітно поступаються сучасним стандартам, а літак не володіє тим рівнем мережевої інтеграції, який забезпечують ті ж F-35.

Американські винищувачі F-22 і F-35 Фото: Pinterest

Також вказується, що літак проєктувався для війни в Європі проти радянської авіації — в умовах коротких плечей постачання і близькості інфраструктури НАТО. Однак у разі конфлікту в Азії обмеження дальності F-22 (460 морських миль без підвісних баків або 750 — з двома баками) можуть стати значним недоліком. Зовнішні баки, своєю чергою, збільшують радіолокаційну помітність. Усе це не робить F-22 слабким, але перетворює його на нішеву платформу — а нішеві рішення завжди страждають першими, коли приходить час економити.

І, нарешті, не менш важливим є питання зниження рівня боєготовності, що стосується не тільки F-22, а й ВПС США загалом. Що стосується конкретно Raptor, то, за даними журналу Air & Space Forces Magazine, його рівень боєготовності у 2024 фінансовому році становив лише 40,19%, що є різким падінням порівняно з 57,4% лише два роки тому.

"На щастя, попри всі ці недоліки, F-22 отримує нове життя, або, як метафорично і виражається журнал Popular Mechanics, "відтермінування страти за допомогою рятувального кола вартістю 8 мільярдів доларів", — підсумував Орр.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що в серії змодельованих повітряних боїв, які відбулися над Сирією, американський F-22A Raptor упевнено здобув перемогу над російськими винищувачами Су-35С і Су-30СМ. Машина один на один продемонструвала перевагу в усіх сценаріях ближнього бою, попри нерівномірні та непередбачувані умови.