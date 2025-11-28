Король неба с фатальной проблемой: почему F-22 Raptor не стал непобедимым (фото)

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor остается на данный момент одним из самых передовых самолетов для завоевания воздушного превосходства. Однако в сфере военных технологий не существует идеальных решений, и F-22 не стал исключением — самолет все же имеет весьма существенные недостатки.

Несмотря на превосходные технические характеристики, у этого легендарного самолета есть слабое место, которое Военно-воздушные силы США никогда не смогут устранить. Об этом подробнее пишет бывший офицер американских ВВС и военный обозреватель Кристиан Орр для 19FortyFive.

Автор материала отметил две ключевые проблемы американского "короля воздуха" — ограниченное серийное производство, и при этом катастрофически высокая стоимость машины.

Главные проблемы F-22

Несмотря на статус одного из самых совершенных истребителей в истории, F-22 все чаще называют "роскошью, которую США больше не могут себе позволить". Как отмечает Орр, главная проблема "Раптора" — не в его боевых качествах, а в том, что сама концепция самолета стала слишком дорогой, слишком ограниченной и слишком далекой от реалий современной войны.

F-22 изначально создавался как машина для завоевания воздушного превосходства, но со временем его цена превратилась в обузу. И хотя F-35 регулярно подвергается критике из-за стоимости, именно F-22 считается самым дорогим истребителем в мире.

"Хотите, верьте, хотите нет, но на самом деле самым дорогим истребителем в мире является F-22, а не F-35, по крайней мере, по некоторым данным", — считает аналитик.

По данным публикации AeroTime от 21 февраля 2025 года, стоимость одного F-22 с учетом общих расходов программы достигает около 334 млн долларов — при том что flyaway cost составляет 143 млн долларов. А общая стоимость программы превысила 67,3 млрд долларов за производство 195 самолетов.

Эксплуатация также обходится крайне дорого: по данным Government Accountability Office (GAO), один час полета F-22 стоит 85 325 долларов.

Ситуацию осложняет то, что производство Raptor завершилось в 2009 году, и, как отмечают эксперты, восстановление закрытых производственных линий потребовало бы огромных инвестиций. Это также затрудняет поставки запчастей.

"Многие сторонники американской военно-воздушной мощи сожалеют о том, что в 2009 году тогдашний министр обороны США Боб Гейтс принял невероятно недальновидное решение прекратить программу F-22 Raptor после того, как из первоначально запланированных 381 самолета было построено только 187", — отмечает аналитик.

"Возрастные" проблемы и вопросы боеготовности

Еще одним фактом не в пользу F-22 его возраст — он остается самым старым из авиапарка истребителей пятого поколения, что отражается на состоянии его электроники и возможностей интеграции с современными системами. Так авионика и системы целеуказания F-22 уже заметно уступают современным стандартам, а самолет не обладает тем уровнем сетевой интеграции, который обеспечивают те же F-35.

Также указывается, что самолет проектировался для войны в Европе против советской авиации — в условиях коротких плеч снабжения и близости инфраструктуры НАТО. Однако в случае конфликта в Азии ограничения дальности F-22 (460 морских миль без подвесных баков или 750 — с двумя баками) могут стать значительным недостатком. Внешние баки, в свою очередь, увеличивают радиолокационную заметность. Все это не делает F-22 слабым, но превращает его в нишевую платформу — а нишевые решения всегда страдают первыми, когда приходит время экономить.

И, наконец, не менее важным является вопрос снижения уровня боеготовности, который касается не только F-22, но и ВВС США в целом. Что касается конкретно Raptor, то, по данным журнала Air & Space Forces Magazine, его уровень боеготовности в 2024 финансовом году составил всего 40,19%, что является резким падением по сравнению с 57,4% всего два года назад.

"К счастью, несмотря на все эти недостатки, F-22 получает новую жизнь, или, как метафорически и выражается журнал Popular Mechanics, "отсрочку казни с помощью спасательного круга стоимостью 8 миллиардов долларов", — подытожил Орр.

Напомним, в марте стало известно, что в серии смоделированных воздушных боев, которые прошли над Сирией, американский F-22A Raptor уверенно одержал победу над российскими истребителями Су-35С и Су-30СМ. Машина один на один продемонстрировала превосходство во всех сценариях ближнего боя, несмотря на неравномерные и непредсказуемые условия.