США призупинили частину допомоги Україні без відома Німеччини: один із каналів комунікації закрито

Адміністрація Трампа не попередила Німеччину про призупинення постачання певних видів озброєння Україні. Пряме спілкування американських оборонців із німецькими колегами останнім часом було перервано.

Про обрив каналу комунікації щодо допомоги США Україні генерал-лейтенант Бундесверу Крістіан Фройдінг в інтерв'ю The Atlantic, опублікованому 1 грудня. Раніше він керував спеціальною робочою групою з координації військової підтримки України при Міністерстві оборони Німеччини, а нині обіймає посаду командувача сухопутними силами збройних сил ФРН.

Німецький генерал розповів, що раніше міг "вдень і вночі" надсилати текстові повідомлення представникам оборони у США, проте останнім часом їхнє спілкування було "справді перервано".

За словами Фройдінга, адміністрація президента США Дональда Трампа не попереджала його про свій крок щодо призупинення постачання певних видів озброєння до України, а для отримання інформації він вимушений звертатися до посольства Німеччини у Вашингтоні, де є людина, яка "намагається знайти когось у Пентагоні".

За словами інтерв'юера, німецькі чиновники спостерігають за мобілізацією у РФ і намагаються визначити, чи збирається російський президент Володимир Путін атакувати одну з країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) до кінця десятиліття та чи стануть США на захист Європи.

"У вас не тільки ворог стукає у двері, але й ми втрачаємо справжнього союзника", — сказав Фройдінг.

За його словами, після того, як США почали "перевертати світовий порядок з ніг на голову", Німеччина усвідомила необхідність переозброєння.

Призупинення допомоги США Україні: що відомо

Протягом 2025 року Міністерство оборони США тричі призупиняло допомогу Україні. Вперше було призупинено гуманітарну американську допомогу після інавгурації Дональда Трампа в січні, вдруге — вже військову допомогу після конфлікту 47-го президента США з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. За кілька місяців, на початку липня, постачання деякого озброєння знову було призупинено, як заявив Трамп, без його відома.

Нагадаємо, у вересні британське видання Financial Times писало, що через уповільнення постачань США Україна може зіткнутися з дефіцитом засобів протиповітряної оборони.

Через шатдаун у США, який стався 1 жовтня, зірвалися переговори української делегації з американською, на яких мали узгодити обмін технологій БПЛА на пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів.