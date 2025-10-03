Шатдаун в США, Patriot та ATACMS: яку зброю не отримає Україна через проблеми США

Військові армії Сполучених Штатів Америки, чиновники Білого дому й Пентагону не отримують фінансування через шатдаун й відсутність бюджету. Якщо військові й далі перебувають на службі, хоч і без зарплатні, то чиновників відправили на вимушені канікули. Українцям, які приїхали говорити про військову допомогу та угоду про дрони, просто ні з ким домовлятися. Які можливі наслідки шатдауну для України?

У середу 1 жовтня 2025 року у США склалась ситуація шатдауну, а у представників України зірвалось кілька зустрічей щодо угоди про дрони, написало медіа The Telegraph. Ішлося чи то про продаж безпілотників як таких, чи про обмін технологіями на суму мільярдів доларів, чи про купівлю зброї. Фокус зібрав інформацію про ситуацію, яка склалась через рішення Конгресу не голосувати щодо бюджету США на 2026 рік.

Шатдаун та зброя

Медіа поспілкувалось з анонімним джерелом в українському уряді щодо питання шатдауну та зброї. Ішлося про те, що Україна мала поділитись своїм досвідом у виробництві дронів. Паралельно ішлося про пакет військової допомоги на 500 млн дол., який наче погодив президент США Дональд Трамп. Співрозмовник The Telegraph зауважив, що призупинились усі переговорні треки, і це особливо важливо, бо постачання зброї й так супроводжувалась дискусіями та неясністю на тлі втрати часу.

"Головне занепокоєння полягає в тому, що у нас триває багато дискусій щодо майбутніх поставок [зброї]. Усі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що люди з Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через це закриття", — ідеться у статті.

Військова допомога США — яка зброя відкладається

Медіа The Wall Street Journal 2 жовтня уточнило, яку зброю хотів би отримати Київ у контексті угоди про дрони. Медіа написало, що ідеться про:

РСЗВ HIMARS для пуску ракет GMLRS та ATACMS;

багатоцільові американські винищувачі (модель не уточнюється, тому не ясно, чи це F-16);

ЗРК Patriot.

Крім того, днями стало відомо про ще два напрямки допомоги США, які можуть пригальмувати через шатдаун:

надання далекобійних ракет Tomahawk чи ракет-дронів Barrakuda;

обміну розвідувальною інформацією. На порталі Defense Express написали, що може іти мова про карти для навігаційної системи, а західні медіа уточнили, що ідеться про удари по нафтогазовій промисловості РФ.

При цьому Фокус раніше писав про військову допомогу, яку США погодились надавати Україні. Ідеться про програму PURL, в рамках якої Нідерланди виділили 500 млн дол. на купівлю ракет та систем Patriot, та про бюджетне фінансування на 400 млн дол., яке пригальмувало у Конгресі.

Dron Deal — що відомо про дронову угоду

На порталі The War Zone прояснили деякі деталі Dron Deal. Вказується, що може іти мова про технології виробництва спеціалізованих БпЛА, морських дронів, наземних роботизованих комплексів. Крім того, нагадали, що у серпні Зеленський у розмові з журналістами говорив про угоду на п'ять років на суму 50 млрд дол. і на 10 млн дронів що річно. Зауважується, що не ясно, чи ідеться про обмін технологій України на партію зброї США, чи буде "інший вид компенсаційної угоди".

ЗСУ продемонстрували серію ударів по військових об'єктах РФ, використавши при цьому дрони, які можуть зацікавити США. Серед таких ударів — влучання по НПЗ на дальніх відстанях, морські дрони різних типів, дрон-бомбардувальник "Баба Яга", системи з ШІ. Переваги України у цьому напрямку — дешевше виробництво і напрацювання тактики використання, ідеться у статті.

Ще одне питання, пов'язане з дроновою угодою, — говорять про продаж дронів чи технологій? З одного боку, глава платформи Brave1 Андрій Гриценюк у серпні запевнив, що Україна здатна виробляти дрони у кількості, потрібній США. З іншого, США не мають технологій дешевого та масового виробництва для аналогічних успіхів. TWZ звернулось до урядів обох країн, але відповіді поки не отримало. При цьому пояснили, що уряд України дозволив експортувати надлишки зброї, яку виготовляють українські підприємства ВПК. Платформи для експорту — США, Європа, Близький Схід і Африка, уточнило медіа.

Зазначимо, військовий експерт Михайло Самусь пояснив, що далекобійна американська ракета Tomahawk не змінить кардинально війну РФ та не призведе до перемоги України. Про це говорить, наприклад, схожість Tomahawk США та "Калібра" РФ: російська ракета не призвела до перемоги Москви.

Нагадаємо, 27 серпня експерт пояснив, чим особливі авіаракети ERAM, які США погодились продати Україні.