Шатдаун в США, Patriot и ATACMS: какое оружие не получит Украина из-за проблем США

Солдаты армии Соединенных Штатов Америки, чиновники Белого дома и Пентагона не получают финансирования из-за шатдауна и отсутствия бюджета. Если военные и дальше находятся на службе, хоть и без зарплаты, то чиновников отправили на вынужденные каникулы. Украинцам, которые приехали говорить о военной помощи и соглашении о дронах, просто не с кем договариваться. Какие возможные последствия шатдауна для Украины?

В среду 1 октября 2025 года в США сложилась ситуация шатдауна, а у представителей Украины сорвалось несколько встреч по соглашению о дронах, написало медиа The Telegraph. Речь шла то ли о продаже беспилотников как таковых, то ли об обмене технологиями на сумму миллиардов долларов, то ли о покупке оружия. Фокус собрал информацию о ситуации, которая сложилась из-за решения Конгресса не голосовать по бюджету США на 2026 год.

Шатдаун и оружие

Медиа пообщалось с анонимным источником в украинском правительстве по вопросу шатдауна и оружия. Речь шла о том, что Украина должна была поделиться своим опытом в производстве дронов. Параллельно речь шла о пакете военной помощи на 500 млн долл., который якобы согласовал президент США Дональд Трамп. Собеседник The Telegraph отметил, что приостановились все переговорные треки, и это особенно важно, потому что поставки оружия и так сопровождалась дискуссиями и неясностью на фоне потери времени.

"Главное беспокойство заключается в том, что у нас продолжается много дискуссий относительно будущих поставок [оружия]. Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого закрытия", — говорится в статье.

Военная помощь США — какое оружие откладывается

Медиа The Wall Street Journal 2 октября уточнило, какое оружие хотел бы получить Киев в контексте соглашения о дронах. Медиа написало, что речь идет о:

РСЗО HIMARS для пуска ракет GMLRS и ATACMS;

многоцелевые американские истребители (модель не уточняется, поэтому не ясно, это F-16);

ЗРК Patriot.

Кроме того, на днях стало известно о еще двух направлениях помощи США, которые могут притормозить из-за шатдауна:

предоставление дальнобойных ракет Tomahawk или ракет-дронов Barrakuda;

обмена разведывательной информацией. На портале Defense Express написали, что речь может идти о картах для навигационной системы, а западные медиа уточнили, что речь идет об ударах по нефтегазовой промышленности РФ.

При этом Фокус ранее писал о военной помощи, которую США согласились предоставлять Украине. Речь идет о программе PURL, в рамках которой Нидерланды выделили 500 млн долл. на покупку ракет и систем Patriot, и о бюджетном финансировании на 400 млн долл., которое притормозили в Конгрессе.

Dron Deal — что известно о беспилотной сделке

На портале The War Zone прояснили некоторые детали Dron Deal. Указывается, что может идти речь о технологиях производства специализированных БпЛА, морских дронов, наземных роботизированных комплексов. Кроме того, напомнили, что в августе Зеленский в разговоре с журналистами говорил о сделке на пять лет на сумму 50 млрд долл. и на 10 млн дронов ежегодно. Отмечается, что не ясно, идет ли речь об обмене технологий Украины на партию оружия США, или будет "другой вид компенсационной сделки".

ВСУ продемонстрировали серию ударов по военным объектам РФ, использовав при этом дроны, которые могут заинтересовать США. Среди таких ударов — попадание по НПЗ на дальних расстояниях, морские дроны разных типов, дрон-бомбардировщик "Баба Яга", системы с ИИ. Преимущества Украины в этом направлении — более дешевое производство и наработка тактики использования, говорится в статье.

Еще один вопрос, связанный с дроновой сделкой, — говорят о продаже дронов или технологий? С одной стороны, глава платформы Brave1 Андрей Гриценюк в августе заверил, что Украина способна производить дроны в количестве, нужном США. С другой, США не имеют технологий дешевого и массового производства для аналогичных успехов. TWZ обратилось к правительствам обеих стран, но ответа пока не получило. При этом объяснили, что правительство Украины разрешило экспортировать излишки оружия, которое изготавливают украинские предприятия ВПК. Платформы для экспорта — США, Европа, Ближний Восток и Африка, уточнило медиа.

Отметим, военный эксперт Михаил Самусь объяснил, что дальнобойная американская ракета Tomahawk не изменит кардинально войну РФ и не приведет к победе Украины. Об этом говорит, например, сходство Tomahawk США и "Калибра" РФ: российская ракета не привела к победе Москвы.

