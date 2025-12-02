США приостановили часть помощи Украине без ведома Германии: один из каналов коммуникации закрыт

Администрация Трампа не предупредила Германию о приостановке поставок определенных видов вооружения Украине. Прямое общение американских оборонцев с немецкими коллегами в последнее время было прервано.

Об обрыве канала коммуникации по помощи США Украине генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью The Atlantic, опубликованном 1 декабря. Ранее он руководил специальной рабочей группой по координации военной поддержки Украины при Министерстве обороны Германии, а сейчас занимает должность командующего сухопутными силами вооруженных сил ФРГ.

Немецкий генерал рассказал, что раньше мог "днем и ночью" отправлять текстовые сообщения представителям обороны в США, однако в последнее время их общение было "действительно прервано".

По словам Фройдинга, администрация президента США Дональда Трампа не предупреждала его о своем шаге по приостановке поставок определенных видов вооружения в Украину, а для получения информации он вынужден обращаться в посольство Германии в Вашингтоне, где есть человек, который "пытается найти кого-то в Пентагоне".

По словам интервьюера, немецкие чиновники наблюдают за мобилизацией в РФ и пытаются определить, собирается ли российский президент Владимир Путин атаковать одну из стран Североатлантического альянса (НАТО) до конца десятилетия и станут ли США на защиту Европы.

"У вас не только враг стучится в дверь, но и мы теряем настоящего союзника", — сказал Фройдинг.

По его словам, после того, как США начали "переворачивать мировой порядок с ног на голову", Германия осознала необходимость перевооружения.

Приостановление помощи США Украине: что известно

В течение 2025 года Министерство обороны США трижды приостанавливало помощь Украине. Впервые была приостановлена гуманитарная американская помощь после инаугурации Дональда Трампа в январе, во второй раз — уже военная помощь после конфликта 47-го президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Через несколько месяцев, в начале июля, поставки некоторого вооружения снова были приостановлены, как заявил Трамп, без его ведома.

Напомним, в сентябре британское издание Financial Times писало, что из-за замедления поставок США Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны.

Из-за шатдауна в США, который произошел 1 октября, сорвались переговоры украинской делегации с американской, на которых должны были согласовать обмен технологий БПЛА на пакет военной помощи для Украины на 500 млн долларов.