Румуни підірвали дрон СБУ Sea Baby в Чорному морі, бо він "загрожував судноплавству"

Румунські водолази "нейтралізували" український морський дрон Sea Baby в Чорному морі. В Міноборони Румунії розповіли, що безпілотник дрейфував неподалік портового міста Констанца та "загрожував судноплавству".

Про підрив дрона Sea Baby в морі на відстані близько 36 морських миль на схід від порту Констанци повідомило 3 грудня Міністерство національної оборони Румунії. Про об'єкт, що "загрожував судноплавству в Чорному морі", румунським військовим повідомила Берегова охорона.

Операцію виконували військово-морські сили 39-го водолазного центру за підтримки корабля морського спостереження MAI 1107.

"Після аналізу об'єкта, що дрейфував, солдати виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Sea Baby (морський дрон). Група реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений шляхом контрольованої детонації", — доповіли в румунському міністерстві.

Відео дня

У відомстві також додали, що за останні чотири роки в Чорному морі були знешкоджені близько 150 морських мін, із них 7 нейтралізували ВМС Румунії.

Зазначимо, морські дрони Sea Baby є власною розробкою Служби безпеки України та активно використовуються нею для операцій в Чорному морі проти російських кораблів. Також ці безпілотники брали участь у підриві Кримського мосту.

Нагадаємо, 29 листопада ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що судна "тіньового флоту" РФ Kairos та Virat неподалік Туреччини атакували морські дрони СБУ.

Політолог, екснардеп Олександр Черненко 1 грудня розповідав, що морські дрони СБУ змінюють баланс сил в російсько-українській війні, атакуючи судна "тіньового флоту" РФ.