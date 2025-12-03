Румыны взорвали дрон СБУ Sea Baby в Черном море, потому что он "угрожал судоходству"

Румынские водолазы "нейтрализовали" украинский морской дрон Sea Baby в Черном море. В Минобороны Румынии рассказали, что беспилотник дрейфовал недалеко от портового города Констанца и "угрожал судоходству".

О подрыве дрона Sea Baby в море на расстоянии около 36 морских миль к востоку от порта Констанцы сообщило 3 декабря Министерство национальной обороны Румынии. Об объекте, который "угрожал судоходству в Черном море", румынским военным сообщила Береговая охрана.

Операцию выполняли военно-морские силы 39-го водолазного центра при поддержке корабля морского наблюдения MAI 1107.

"После анализа дрейфующего объекта солдаты обнаружили, что это беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby (морской дрон). Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской дрон был уничтожен путем контролируемой детонации", — доложили в румынском министерстве.

В ведомстве также добавили, что за последние четыре года в Черном море были обезврежены около 150 морских мин, из них 7 нейтрализовали ВМС Румынии.

Отметим, морские дроны Sea Baby являются собственной разработкой Службы безопасности Украины и активно используются ею для операций в Черном море против российских кораблей. Также эти беспилотники участвовали в подрыве Крымского моста.

Напомним, 29 ноября СМИ со ссылкой на источники сообщали, что судна "теневого флота" РФ Kairos и Virat неподалеку Турции атаковали морские дроны СБУ.

Политолог, экс-нардеп Александр Черненко 1 декабря рассказывал, что морские дроны СБУ меняют баланс сил в российско-украинской войне, атакуя суда "теневого флота" РФ.