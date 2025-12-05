ЗСУ повернули позиції біля Гуляйполя: де просунулись українські штурмовики, — ІSW (карта, відео)

Збройні сили України мають успіхи відразу на двох напрямках на південному відтинку фронту, повідомили аналітики. Серед іншого, відбулись зміни в районі Гуляйполя та Олександрівки. Російське командування заявило про окупацію Добропілля та опублікувало кадри начебто з території населеного пункту. Згодом з'ясувалось, що росіян насправді немає на східному березі річки Гайчур. Тим часом відео українців довели, що до села ще не докотились бої.

У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують успіхи Сил оборон України на південному та східному відрізках фронту. ЗС РФ поширили фейк про начебто "окупацію Добропілля", але у звіті інституту наголошується, що це не так. Про це говорять кадри від Генштабу ЗСУ, на яких українці розгортають прапор у цьому населеному пункті на північ від Гуляйполя. На відео — переважно цілі будинки. Село майже не зруйноване, отже, до нього не котились бої і росіяни ще далеко, пояснили аналітики.

Просування ЗСУ. Згідно з даними ISW, українські військові мають успіхи у Дніпропетровській (Олександрівка) та Запорізькій областях (Гуляйполе).

Гуляйпільський напрямок. У звіті розповіли про ситуацію у Добропіллі, про можливу окупацію якого повідомило Міноборони РФ. На російських відео показували, начебто вдалось проникнути в укріплений оборонний вузол. Інші відео, опубліковані Генштабом ЗСУ, показали, що населений пункт перебуває під повним контролем України. Згідно з даними командування, у село проникла група диверсантів, але усіх знешкодили.

Бої на півдні - ситуація на Гуляйпільському напрямку 4 грудня, ISW Фото: ISW

Олександрівський напрямок. Інформація аналітиків ґрунтується на даних воєнного оглядача Костянтина Машовця та джерел у військовій розвідці. З'ясувалось, що 30 листопада українські військові почали операцію з очищення села Іванівка, розташованого на північний схід від Олександрівки. Станом на 3 грудня село звільнили, написав ISW.

Бої на півдні - ситуація на Олександрівському напрямку 4 грудня, ISW Фото: ISW

Просування ЗС РФ. Аналітики визнали просування росіян на Лиманському напрямку. Ідеться про зміну позицій на північ та на північний захід від Лиману. При цьому військкори РФ опублікували кадри бою на південній околиці населеного пункту Ярове. Були також успіхи противника під Сіверськом, Костянтинівкою, Новопавлівкою (росіяни дістали до річки Солона).

Бої на півдні — ситуація станом на 5 грудня

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 грудня на Гуляйпільському напрямку нарахували 15 штурмів ЗС РФ, на Олександрівському — близько 19. Найбільше атак противника — на Покровськ (52).

Зазначимо, 4 грудня з'явилось інтерв'ю начальника Штурмових військ, полковника Валентина Манька, який розповів про ситуацію біля Гуляйполя. З його слів, на цій ділянці три роки перебувала 102 бригада ТрО, і росіянам вдалось протиснути позиції на позиціях на північний схід від селища. Після цього на допомогу бійцям прибули штурмові підрозділи, які зайняли позиції далі на захід, оскільки не вистачає людей для стримування навали росіян.

Нагадуємо, 4 грудня у Центрі протидії дезінформації пояснили, звідки взялись чутки про новий наступ ЗС РФ на Чернігів.