В соцмережах показали атаку тайського "Шахеда" на Камбоджу: що відомо про дрон KB-5E

В соцмережах поширюється відео, як стверджується, удару тайських військових по Камбоджі безпілотником KB-5E. Він є місцевою копією іранського ударного дрона Shahed-136.

Відео нібито атаки на Камбоджу "Шахедом" опублікував український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко. Також ролик з'явився на низці азійських YouTube-каналів.

Аналітики компанії Jane's, що спеціалізується на розвідці на основі відкритих джерел у сферах оборони, в листопаді розповідали що Королівські військово-повітряні сили Таїланду розробили прототипи двох нових барражуючих боєприпасів, відомих як безпілотники-камікадзе KB-10G та KB-5E.

Ці дрони інтегрують комбіноване наведення GPS / INS для підвищення точності, та одночасно задовольняє оперативні вимоги щодо придушення протиповітряної оборони та ударів по важливих об'єктах, таких як радіолокаційні установки, броньовані платформи, злітно-посадкові смуги та укріплені позиції.

Відео дня

Видання Defence Blog у липні писало, що новий тайський дрон-камікадзе, візуально схожий на "Шахед", під час випробувань уразив ціль осколково-фугасною бойовою частиною з відхиленням менш ніж 5 метрів.

Війна Камбоджі та Таїланду: останні події

Інформаційне агентство Reuters із посиланням на повідомлення від армії Таїланду пише, що 10 грудня бої велися на 16 ділянках фронту. Тайські військові повідомляють про обстріл з боку Камбоджі ракетами БМ-21, деякі з них впали поблизу лікарні в провінції Сурін, а також про застосування танків поблизу спірного храму Преах Віхеа XI століття.

В Міністерстві оборони Камбоджі своєю чергою повідомили, що тайські війська застосовували винищувачі F-16, артилерію та ударні безпілотники, а також обстрілювали будинки з мінометів.

За даними уряду Камбоджі, за три дні зіткнень загинули дев'ятеро людей, зокрема одне немовля, та ще 46 цивільних дістали поранення. В армії Таїланду повідомляють, що під час бойових дій загинули п'ятеро тайських військовослужбовців, а 68 людей були поранені.

Війна Камбоджі та Таїланду: як поновився конфлікт

Попередні бої на кордоні з Камбоджею у спірній зоні провінції Оддар-Меанчей спалахнули в липні. У жовтні 2025 року було підписано тайсько-камбоджійське перемир'я за участі президента США Дональда Трампа, однак 8 грудня Таїланд та Камбоджа обмінялись ударами знову.

Війна Таїланду та Камбоджі відновилася за місяць після підписання мирної угоди. Про бої на кордоні Таїланду 9 грудня повідомила речниця Міноборони Камбоджі — за її словами, тайські військові перейшли кордон і зайняли населений пункт. У ВПС Таїланду своєю чергою заявили, що завдали авіаудару після у відповідь на обстріли з боку камбоджійських військових.

9 грудня ЗМІ звертали увагу на те, що Таїланд воює з Камбоджею на українських танках БМ "Оплот-Т". Цю партію з 49 машин Україна поставила тайським військовим у 2011 році.