В соцсетях показали атаку тайского "Шахеда" на Камбоджу: что известно о дроне KB-5E

В соцсетях распространяется видео, как утверждается, удара тайских военных по Камбодже беспилотником KB-5E. Он является местной копией иранского ударного дрона Shahed-136.

Видео якобы атаки на Камбоджу "Шахедом" опубликовал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Также ролик появился на ряде азиатских YouTube-каналов.

Аналитики компании Jane's, специализирующейся на разведке на основе открытых источников в сферах обороны, в ноябре рассказывали, что Королевские военно-воздушные силы Таиланда разработали прототипы двух новых барражирующих боеприпасов, известных как беспилотники-камикадзе KB-10G и KB-5E.

Эти дроны интегрируют комбинированное наведение GPS / INS для повышения точности, и одновременно удовлетворяет оперативные требования по подавлению противовоздушной обороны и ударов по важным объектам, таких как радиолокационные установки, бронированные платформы, взлетно-посадочные полосы и укрепленные позиции.

Издание Defence Blog в июле писало, что новый тайский дрон-камикадзе, визуально похожий на "Шахед", во время испытаний поразил цель осколочно-фугасной боевой частью с отклонением менее 5 метров.

Война Камбоджи и Таиланда: последние события

Информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщения от армии Таиланда пишет, что 10 декабря бои велись на 16 участках фронта. Тайские военные сообщают об обстреле со стороны Камбоджи ракетами БМ-21, некоторые из них упали вблизи больницы в провинции Сурин, а также о применении танков вблизи спорного храма Преах Вихеа XI века.

В Министерстве обороны Камбоджи в свою очередь сообщили, что тайские войска применяли истребители F-16, артиллерию и ударные беспилотники, а также обстреливали дома из минометов.

По данным правительства Камбоджи, за три дня столкновений погибли девять человек, в том числе один младенец, и еще 46 гражданских получили ранения. В армии Таиланда сообщают, что во время боевых действий погибли пятеро тайских военнослужащих, а 68 человек были ранены.

Война Камбоджи и Таиланда: как возобновился конфликт

Предыдущие бои на границе с Камбоджей в спорной зоне провинции Оддар-Меанчей вспыхнули в июле. В октябре 2025 года было подписано тайско-камбоджийское перемирие с участием президента США Дональда Трампа, однако 8 декабря Таиланд и Камбоджа обменялись ударами снова.

Война Таиланда и Камбоджи возобновилась через месяц после подписания мирного соглашения. О боях на границе Таиланда 9 декабря сообщила пресс-секретарь Минобороны Камбоджи — по ее словам, тайские военные перешли границу и заняли населенный пункт. В ВВС Таиланда в свою очередь заявили, что нанесли авиаудар после в ответ на обстрелы со стороны камбоджийских военных.

9 декабря СМИ обращали внимание на то, что Таиланд воюет с Камбоджей на украинских танках БМ "Оплот-Т". Эту партию из 49 машин Украина поставила тайским военным в 2011 году.