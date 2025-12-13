Повітряна тривога по всіх областях: росіяни запустили "Кинджали" по Україні — де пролунали вибухи

У ніч на 13 грудня росіяни підняли у небо кілька винищувачів МіГ-31К, запустивши аеробалістичні ракети типу "Кинджал" по Україні.

ЗС РФ підняли у небо щонайменше 4 борти, з яких здійснили пуски ракет: вибухи було чутно у південних регіонах. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку росіян.

Близько 02:25 Україною почала вдруге за ніч поширюватися повітряна тривога. Моніторингові канали попередили, що ворог підняв у небо кілька бортів МіГ-31К.

Через кілька хвилин було зафіксовано пуски "Кинджалів". Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі через Кіровоградщину курсом на Миколаївську область.

Невдовзі моніторингові канали попередили про рух "Кинджалів" курсом на Одеський район. "Суспільне" через кілька хвилин повідомило про вибух в Одесі, а також Подільську Одеської області.

Відео дня

Також вибухи на тлі атаки "Кинджалів" було чутно у місті Кроповницькому, повідомило "Суспільне".

За даними моніторингових каналів, ворог для атаки застосував щонайменше 4 аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Також моніторингові канали пишуть, що росіяни, ймовірно, вперше за час повномасштабної війни атакували Одеську область цим типом ракет.

Цю ж інформацію підтверджують одеські ЗМІ. Однак офіційного підтвердження на момент публікації не надходило.

Також місцеві Telegram-канали пишуть, що після ударів "Кинджалами" в Одеській області почався блекаут. Однак підтвердження не було.

Офіційних даних щодо наслідків атаки на момент публікації не надходило. По областях оголосили відбій повітрянох тривоги близько 03:00 години.

Через кілька хвилин після відбою Україною знову поширилася повітряна тривога: росіяни повторно підняли у повітря винищувачі МіГ-31К.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, перед цим пізно ввечері 12 грудня та близько опівночі в Одесі пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів": місцеві пабліки повідомили про пожежу після ударів.

Також у ніч на 13 грудня росіяни запустили крилаті ракети типу "Калібр" та балістичні ракети по Україні: вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві, після атаки почалися перебої зі світлом.