Воздушная тревога по всем областям: россияне запустили "Кинжалы" по Украине — где прозвучали взрывы

В ночь на 13 декабря россияне подняли в небо несколько истребителей МиГ-31К, запустив аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" по Украине.

ВС РФ подняли в небо по меньшей мере 4 борта, из которых осуществили пуски ракет: взрывы были слышны в южных регионах. Фокус собрал все, что известно об атаке россиян.

Около 02:25 по Украине начала второй раз за ночь распространяться воздушная тревога. Мониторинговые каналы предупредили, что враг поднял в небо несколько бортов МиГ-31К.

Через несколько минут были зафиксированы пуски "Кинжалов". Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели через Кировоградскую область курсом на Николаевскую область.

Вскоре мониторинговые каналы предупредили о движении "Кинжалов" курсом на Одесский район. "Суспільне" через несколько минут сообщило о взрыве в Одессе, а также Подольске Одесской области.

Відео дня

Также взрывы на фоне атаки "Кинжалов" были слышны в городе Кроповницком, сообщило "Суспільне".

По данным мониторинговых каналов, враг для атаки применил по меньшей мере 4 аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Также мониторинговые каналы пишут, что россияне, вероятно, впервые за время полномасштабной войны атаковали Одесскую область этим типом ракет.

Эту же информацию подтверждают одесские СМИ. Однако официального подтверждения на момент публикации не поступало.

Также местные Telegram-каналы пишут, что после ударов "Кинжалами" в Одесской области начался блэкаут. Однако подтверждения не было.

Официальных данных о последствиях атаки на момент публикации не поступало. По областям объявили отбой воздушной тревоги около 03:00 часов.

Через несколько минут после отбоя по Украине снова распространилась воздушная тревога: россияне повторно подняли в воздух истребители МиГ-31К.

Новость дополняется...

Напомним, перед этим поздно вечером 12 декабря и около полуночи в Одессе прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов": местные паблики сообщили о пожаре после ударов.

Также в ночь на 13 декабря россияне запустили крылатые ракеты типа "Калибр" и баллистические ракеты по Украине: взрывы прогремели в Одессе и Николаеве, после атаки начались перебои со светом.