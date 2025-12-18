ЗС РФ вперше встановили Starlink на бронемашини: чому це небезпечно, — "Флеш" (фото)

Українська повітряна розвідка помітила термінали Starlink, встановлені на дахах бронемашин піхоти Збройних сил Російської Федерації, повідомив військовослужбовець та фахівець з радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов. Рік тому термінали помітили на "Шахедах", перед цим — в російських бліндажах. Яка загроза від терміналів Starlink, які незаконно отримують росіяни?

Starlink та бронемашину ЗС РФ помітили бійці полку безпілотних систем (ПБС) "Кракен" ГУР Міноборони, написав "Флеш" в Telegram-каналі. Фахівець звернувся до військовослужбовців, щоб вони інформували його про інші схожі ситуації, оскільки терміналів Starlink на російському боці стає все більше.

Допис Бескрестнова з'явився вдень 18 грудня. До тексту додали фотографію, зроблену розвідувальним безпілотником. На фото — дві бронемашини, ймовірно, російські. На одній з них біліє прямокутник, схожий на антену Starlink. "Флеш" не уточнив, коли стався інцидент та якому відтинку фронту: бачимо, що навколо — вкрита снігом місцевість.

РФ та Starlink - фото бромашини з терміналом супутникового зв'язку Фото: Сергій Флеш/ Telegram

БМП РФ зі Starlink знищили бійці "Кракена" та інших суміжних підрозділів, написав "Флеш".

"Застосування Старлінків у противника набирає масштаби", — наголосив він.

РФ та Starlink — деталі

Два дні тому, 16 грудня, Сергій Бескретстнов повідомив, що антени Starlink помітили на ударних дронах "Молния-2" ЗС РФ. З його слів, перші спроби росіян були саморобні, а тепер помітно, що термінали прилаштовують за спеціальною напрацьованою серійною технологією — "штатно". Водночас, росіяни, схоже, не надто витрачаються на процесор, який керує роботою безпілотної системи. Про це свідчать плата дешевого мікрокомп'ютера Raspberry, написав експерт.

РФ та Starlink - фото "Молния-2" з терміналом супутникового зв'язку Starlink Фото: соцмережі

Яка небезпека від Starlink у РФ

Зазначимо, восени 2024 року медіа The Washington Post розповіло про термінали Starlink, які все частіше помічали на полію бою, але з російського боку фронту. Прикметним було те, що партнери України наклали санкції проти РФ і західним компаніям заборонили продавати росіянам устаткування для супутникового зв'язку. З'ясувалось, що Москва дістає термінали шляхом контрабанди, і таким чином змогла налагодити зв'язок між підрозділами, які доти мали радіозв'язок. Коли російські військові отримали Starlink, то змогли оперативно передати розвіддані, корегувати удари, дозволяють літати дронам в умовах перешкод, розповів українських військовий журналістам WP.

Згодом Starlink помітили на російських дронах-камікадзе "Шахед". Аналітики порталу Defense Express пояснили, що таким чином оператори БпЛА отримують відеосигнал і можуть краще влучати по рухомих цілях.

Нагадуємо, на початку 2025 року "Флеш" показав уламки російського розвідувального дрона ЗС РФ зі Starlink, який використовував супутник для передавання даних в центр керування.