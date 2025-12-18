ВС РФ впервые установили Starlink на бронемашины: почему это опасно, — "Флеш" (фото)

Украинская воздушная разведка заметила терминалы Starlink, установленные на крышах бронемашин пехоты Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил военнослужащий и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов. Год назад терминалы заметили на "Шахедах", перед этим — в российских блиндажах. Какая угроза от терминалов Starlink, которые незаконно получают россияне?

Starlink и бронемашину ВС РФ заметили бойцы полка беспилотных систем (ПБС) "Кракен" ГУР Минобороны, написал "Флеш" в Telegram-канале. Специалист обратился к военнослужащим, чтобы они информировали его о других подобных ситуациях, поскольку терминалов Starlink на российской стороне стает все больше.

Сообщение Бескрестнова появилось днем 18 декабря. К тексту добавили фотографию, сделанную разведывательным беспилотником. На фото — две бронемашины, вероятно, российские. На одной из них белеет прямоугольник, похожий на антенну Starlink. "Флеш" не уточнил, когда произошел инцидент и на каком участке фронта: видим, что вокруг — покрытая снегом местность.

РФ и Starlink — фото бромашины с терминалом спутниковой связи Фото: Сергей Флэш/ Telegram

БМП РФ со Starlink уничтожили бойцы "Кракена" и других смежных подразделений, написал "Флеш".

"Применение Старлинков у противника набирает масштабы", — подчеркнул он.

РФ и Starlink — детали

Два дня назад, 16 декабря, Сергей Бескретстнов сообщил, что антенны Starlink заметили на ударных дронах "Молния-2" ВС РФ. По его словам, первые попытки россиян были самодельные, а теперь заметно, что терминалы пристраивают по специальной наработанной серийной технологии — "штатно". В то же время, россияне, похоже, не слишком тратятся на процессор, который управляет работой беспилотной системы. Об этом свидетельствуют плата дешевого микрокомпьютера Raspberry, написал эксперт.

РФ и Starlink — фото "Молния-2" с терминалом спутниковой связи Starlink Фото: соцмережі

Какая опасность от Starlink в РФ

Отметим, осенью 2024 года медиа The Washington Post рассказало о терминалах Starlink, которые все чаще замечали на поле боя, но с российской стороны фронта. Примечательным было то, что партнеры Украины наложили санкции против РФ и западным компаниям запретили продавать россиянам оборудование для спутниковой связи. Выяснилось, что Москва достает терминалы путем контрабанды, и таким образом смогла наладить связь между подразделениями, которые до этого имели радиосвязь. Когда российские военные получили Starlink, то смогли оперативно передать разведданные, корректировать удары, позволяют летать дронам в условиях помех, рассказал украинских военный журналистам WP.

Позже Starlink заметили на российских дронах-камикадзе "Шахед". Аналитики портала Defense Express объяснили, что таким образом операторы БпЛА получают видеосигнал и могут лучше попадать по движущимся целям.

Напоминаем, в начале 2025 года "Флеш" показал обломки российского разведывательного дрона ВС РФ со Starlink, который использовал спутник для передачи данных в центр управления.