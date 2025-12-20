В Туреччині втретє за п'ять днів упав БПЛА: це може бути російський Merlin-ВР, — ЗМІ

В Туреччині в полі неподалік міста Баликесір неподалік від кордону з Грецією упав безпілотник, який може бути російським розвідувальним БПЛА Merlin-ВР. Він має дальність польоту близько 600 км.

Про падіння, імовірно, БПЛА РФ в Туреччині пише турецьке медіа HavaHaber. Інцидент стався в сільській місцевості мікрорайону Салур в районі Маньяс.

Повідомляється, що невідомий безпілотний літальний апарат знайшли фермери, які працювали в полі, та повідомили про це силам безпеки. Спеціалісти попередньо оглянули дрон і відправили його до турецької столиці Анкари для детального технічного аналізу.

Місцева влада при цьому заявила, що наразі невідомо, кому саме належить дрон, а джерела в службах безпеки сказали журналістам, що опубліковані в мережі кадри — старі.

Водночас з посиланням на дані з відкритих джерел турецьке медіа пише, що збитий БПЛА може бути російським Merlin-ВР. Цей дрон запускається з катапульти та має дальність польоту близько 600 км. Він може летіти до 10 годин, а корисне навантаження складається з 7 кг електрооптичної техніки. Вартість однієї одиниці оцінюється у близько 300 000 доларів. Він має розмах крил близько 5 метрів і є одним із найбільших і найдорожчих російських дронів.

БПЛА РФ в Туреччині: 3 інциденти за 5 днів

Днем раніше, 19 грудня в Туреччині виявили російський "Орлан-10" на відстані 50 км від Стамбулу, де розташовані резиденції політиків та військові об'єкти.

Увечері 15 грудня Туреччина заявила, що збила безпілотник над Чорним морем винищувачами F-16, втім тоді Міністерство національної оборони не уточнювало, кому належав дрон.