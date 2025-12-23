"Москва повторює помилку Наполеона": зимовий наступ загрожує РФ логістичною кризою, — Forbes

Через зимове нарощування військ в Україні росіянам загрожує логістична криза. Forbes зауважує, що Москва у довгостроковій перспективі може повторити помилку Наполеона.

Про ймовірні проблеми окупантів під час потенційного зимового наступу ЗС РФ пише автор Forbes, ветеран бойових дій Вікрам Міттал. Він зазначив, що в минулому масштабні наступальні операції на сході Європи стикалися з логістичними викликами, і тепер збільшення чисельності російських військ в Україні може дорого коштувати Кремлю, оскільки Сили оборони навмисно ціляться по російських логістичних шляхах.

За словами автора статті, російське просування зайшло в глухий кут і обмежується незначними успіхами, зокрема Покровськ ЗС РФ намагаються захопити вже 17 місяців. Україна тим часом укріплює оборонні лінії протитанковими ровами, колючим дротом, бетонними бар'єрами та низькопрофільними перешкодами, також рух російських військових обмежують мінні поля та річки.

Тривалий наступ ЗС РФ потребуватиме постійного постачання на передову, а взимку створюється додаткове навантаження на транспортні мережі, споживання палива та забезпечення військ, тому розширення війська, на думку Міттала, дасть лише короткострокові переваги.

Логістичні виклики для російської армії ускладняться стратегією України, яка б'є дронами по ворожих мережах постачання та логістики. Особливо до БПЛА уразливі транспортні засоби.

Автор матеріалу нагадав про повернення Україною села Кучерів Яр у жовтні, коли українські безпілотники ізолювали окупантів від постачання та підкріплення і змусили їх до капітуляції. За словами Міттала, це може бути не поодиноким випадком, а частиною ширшого логістичного колапсу.

Як наступ ЗС РФ може дати перевагу ЗСУ

За словами ветерана, чисельна перевага росіян приносить вигоду лише в тому випадку, якщо новомобілізовані будуть ефективними в бою, що є малоймовірним. Водночас це збільшує навантаження на логістику та канали постачання і знижують бойову ефективність по всьому фронту, особливо взимку. Таким чином, в морози збільшення чисельності ЗС РФ може дати перевагу Україні.

При цьому більша концентрація російських військових створить більше цілей для українських БПЛА та артилерії, а великі втрати зокрема понизять бойовий дух у ворожих підрозділах.

Проте Міттал зауважив, що Україна отримає ці потенційні вигоди лише за умови, якщо збереже свою перевагу у дронових технологіях.

"В цілому, зимове нарощування військ Росією може принести деякі початкові успіхи, оскільки українські сили пристосовують свою оборону до більш масштабних атак. Однак підрозділи ризикують опинитися в ситуації, подібній до Кучерівського Яру, де територію неможливо утримати через ненадійне постачання. У довгостроковій перспективі Москва, здається, повторює помилку Наполеона, розпочавши нестійку наступальну операцію під час східноєвропейської зими. Наступ навряд чи принесе тривалі результати, яких прагне Росія, а навпаки, ризикує спричинити значні витрати", — резюмував автор матеріалу.

Наступ ЗС РФ взимку: що відомо

17 грудня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що ЗС РФ збільшили угрупування до 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції.

Ветеран, старший лейтенант та експерт Микола Мельник в опублікованому 18 грудня інтерв'ю казав, що РФ у 2026 році наступатиме на Слов'янськ і Краматорськ.