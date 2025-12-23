"Москва повторяет ошибку Наполеона": зимнее наступление грозит РФ логистическим кризисом, — Forbes

Из-за зимнего наращивания войск в Украине россиянам грозит логистический кризис. Forbes отмечает, что Москва в долгосрочной перспективе может повторить ошибку Наполеона.

О вероятных проблемах оккупантов во время потенциального зимнего наступления ВС РФ пишет автор Forbes, ветеран боевых действий Викрам Миттал. Он отметил, что в прошлом масштабные наступательные операции на востоке Европы сталкивались с логистическими вызовами, и теперь увеличение численности российских войск в Украине может дорого стоить Кремлю, поскольку Силы обороны намеренно целятся по российским логистическим путям.

По словам автора статьи, российское продвижение зашло в тупик и ограничивается незначительными успехами, в частности Покровск ВС РФ пытаются захватить уже 17 месяцев. Украина тем временем укрепляет оборонительные линии противотанковыми рвами, колючей проволокой, бетонными барьерами и низкопрофильными препятствиями, также движение российских военных ограничивают минные поля и реки.

Длительное наступление ВС РФ потребует постоянного снабжения на передовую, а зимой создается дополнительная нагрузка на транспортные сети, потребление топлива и обеспечение войск, поэтому расширение войска, по мнению Миттала, даст лишь краткосрочные преимущества.

Логистические вызовы для российской армии усложнятся стратегией Украины, которая бьет дронами по вражеским сетям снабжения и логистики. Особенно к БПЛА уязвимы транспортные средства.

Автор материала напомнил о возвращении Украиной села Кучеров Яр в октябре, когда украинские беспилотники изолировали оккупантов от снабжения и подкрепления и вынудили их к капитуляции. По словам Миттала, это может быть не единичным случаем, а частью более широкого логистического коллапса.

Как наступление ВС РФ может дать преимущество ВСУ

По словам ветерана, численное преимущество россиян приносит выгоду только в том случае, если новомобилизованные будут эффективными в бою, что маловероятно. В то же время это увеличивает нагрузку на логистику и каналы снабжения и снижают боевую эффективность по всему фронту, особенно зимой. Таким образом, в морозы увеличение численности ВС РФ может дать преимущество Украине.

При этом большая концентрация российских военных создаст больше целей для украинских БПЛА и артиллерии, а большие потери в свою очередь снизит боевой дух во вражеских подразделениях.

Однако Миттал отметил, что Украина получит эти потенциальные выгоды только при условии, если сохранит свое преимущество в дроновых технологиях.

"В целом, зимнее наращивание войск Россией может принести некоторые начальные успехи, поскольку украинские силы приспосабливают свою оборону к более масштабным атакам. Однако подразделения рискуют оказаться в ситуации, подобной Кучеровскому Яру, где территорию невозможно удержать из-за ненадежного снабжения. В долгосрочной перспективе Москва, кажется, повторяет ошибку Наполеона, начав неустойчивую наступательную операцию во время восточноевропейской зимы. Наступление вряд ли принесет длительные результаты, к которым стремится Россия, а наоборот, рискует вызвать значительные расходы", — резюмировал автор материала.

Наступление ВС РФ зимой: что известно

17 декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что ВС РФ увеличили группировку до 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции.

Ветеран, старший лейтенант и эксперт Николай Мельник в опубликованном 18 декабря интервью говорил, что РФ в 2026 году будет наступать на Славянск и Краматорск.