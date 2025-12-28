Росіяни масовано атакували Херсон із РСЗВ: поцілили у житлові квартали, у частині міста блекаут

Російські військові здійснили масовану атаку на Херсон з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), поціливши по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури у місті.

Під ударом у Херсоні опинилися зокрема житлові квартали. Про наслідки масованого обстрілу повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько під ранок 28 грудня.

"Російські терористи знову нанесли масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Посадовець додав, що внаслідок атаки частина Херсона опинилася без електропостачання. Інформація щодо постраждалих уточнюється, наголосив Шанько.

Скриншот | повідомлення голови МВА про наслідки атаки на Херсон

Наразі фахівці вивчають наслідки атаки на місто та обсяг пошкоджень енергетики, щоб повернути світло в оселі мешканців. Аварійно-відновлювальні роботи стартують, коли це дозволить безпекова ситуація, наголосив Ярослав Шанько.

Херсонські медіа станом на 06:37 годину повідомляли про щонайменше одну постраждалу внаслідок атаки. Зазначається, що до лікарні доставили 75-річну жінку — у неї гостра реакція на стрес та вибухова травма. Вона перебуває під наглядом медиків і проходить обстеження.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що під ударом опинився Корабельний район Херсона. Варто зазначити, що увечері 27 грудня у херсонських каналах повідомляли, що Дніпровський район міста перебуває під ударом ворожої артилерії.

Нагадаємо, 4 грудня голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що росіяни атакували перинатальний центр у Херсоні: у той час там приймали пологи.

Також 4 грудня у Херсонській ОВА інформували, що Херсонська ТЕЦ повністю зупинила роботу через російський обстріл.