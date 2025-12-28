Россияне массированно атаковали Херсон из РСЗО: попали в жилые кварталы, в части города блэкаут

Российские военные осуществили массированную атаку на Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО), попав по объектам гражданской и критической инфраструктуры в городе.

Под ударом в Херсоне оказались в частности жилые кварталы. О последствиях массированного обстрела сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько под утро 28 декабря.

"Российские террористы снова нанесли массированный удар по городу из РСЗО. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура", — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что в результате атаки часть Херсона оказалась без электроснабжения. Информация о пострадавших уточняется, подчеркнул Шанько.

Скриншот | сообщение главы МВА о последствиях атаки на Херсон

Сейчас специалисты изучают последствия атаки на город и объем повреждений энергетики, чтобы вернуть свет в дома жителей. Аварийно-восстановительные работы стартуют, когда это позволит ситуация с безопасностью, подчеркнул Ярослав Шанько.

Херсонские медиа по состоянию на 06:37 часов сообщали о по меньшей мере одной пострадавшей в результате атаки. Отмечается, что в больницу доставили 75-летнюю женщину — у нее острая реакция на стресс и взрывная травма. Она находится под наблюдением медиков и проходит обследование.

Местные Telegram-каналы пишут, что под ударом оказался Корабельный район Херсона. Стоит отметить, что вечером 27 декабря в херсонских каналах сообщали, что Днепровский район города находится под ударом вражеской артиллерии.

Напомним, 4 декабря председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщал, что россияне атаковали перинатальный центр в Херсоне: в то время там принимали роды.

Также 4 декабря в Херсонской ОГА информировали, что Херсонская ТЭЦ полностью остановила работу из-за российского обстрела.