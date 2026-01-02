Командира РДК Дениса Капустіна переоголосили в розшук у Росії

Дениса "White Rex" Капустіна, командира "Російського добровольчого корпусу" (РДК) знову оголошено в розшук Міністерством внутрішніх справ РФ після невдалої спроби ліквідації військового російськими спецслужбами.

Відповідна картка знову з'явилася в базі МВС, повідомляє РБК.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК <...>. Переоголошено", — ідеться в ній.

Уперше Капустін з'явився в базі МВС у березні 2023 року. Його визнано винним за кількома статтями, включно з держзрадою (ст. 275 КК), організацією терористичного співтовариства (ч. 1 ст. 205.4 КК) і навчанням для здійснення терактів (ст. 205.3 КК).

Командира РДК заочно засуджено до довічного терміну у справі про вторгнення в Брянську область у березні 2023 року.

За версією ФСБ, Капустін також причетний до спроби замаху на засновника телеканала "Царьград" Костянтина Малофєєва.

"Ліквідація" і "воскресіння" Дениса Капустіна: що відомо

Про "смерть" Дениса ЗМІ повідомили 27 грудня минулого року. За інформацією журналістів, він нібито загинув на Запорізькому напрямку через скидання з FPV-дрона. У ЗСУ пообіцяли помститися за смерть командира РДК, а багато військових і блогерів висловлювали щирий жаль через його смерть.

Однак уже 1 січня 2026-го Денис Капустін з'явився на зустрічі з головою Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим і командиром "Спецпідрозділу Тимура".

Як з'ясувалося, російські спецслужби замовили військового за півмільйона доларів, проте ГУР вдалося запобігти його ліквідації та отримати ті самі $500 тисяч, які спрямували на допомогу в боротьбі з російською агресією.

2 січня українські розвідники показали, як проходила ця спецоперація.

Нагадаємо, що не так в історії з "ліквідацією" Дениса Капустіна.