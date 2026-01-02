Командира РДК Дениса Капустина переобъявили в розыск в России

Денис "White Rex" Капустин, командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) снова объявлен в розыск Министерством внутренних дел РФ после неудавшейся попытки ликвидации военного российскими спецслужбами.

Соответствующая карточка снова появилась в базе МВД, сообщает РБК.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…>. Переобъявлен", — говорится в ней.

В первый раз Капустин появился в базе МВД в марте 2023 года. Он признан виновным по нескольким статьям, включая госизмену (ст. 275 УК), организацию террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и обучение для осуществления терактов (ст. 205.3 УК).

Командир РДК заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.

По версии ФСБ, Капустин также причастен к попытке покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Відео дня

"Ликвидация" и "воскрешение" Дениса Капустина: что известно

О "смерти" Дениса СМИ сообщили 27 декабря прошлого года. По информации журналистов, он якобы погиб на Запорожском направлении из-за сброса с FPV-дрона. В ВСУ пообещали отомстить за смерть командира РДК, а многие военные и блогеры выражали искреннее сожаление из-за его смерти.

Однако уже 1 января 2026-го Денис Капустин появился на встрече с главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым и командиром "Спецподразделения Тимура".

Как выяснилось, российские спецслужбы заказали военного за полмиллиона долларов, однако ГУР удалось предотвратить его ликвидацию и получить те самые $500 тысяч, которые направили на помощь в борьбе с российской агрессией.

2 января украинские разведчики показали, как проходила эта спецоперация.

Напомним, что не так в истории с "ликвидацией" Дениса Капустина.