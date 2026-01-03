Трамп схвалив удари по Венесуелі за кілька днів до операції: інсайдери розповіли деталі

Джерела ЗМІ повідомляють, що за наказом президента США Дональда Трампа військова операція у Венесуелі мала розпочатися після Різдва, проте удари відклали через погодні умови. Президент Колумбії Густаво Петро своєю чергою заявив, що американські війська атакували венесуельський парламент.

Про удар по парламенту у Венесуелі повідомив президент Колумбії Густаво Петро. CBS News із посиланням на двох неназваних американських чиновників пише, що президент Трамп схвалив удари по венесуельській території за кілька днів до початку операції.

Густаво Петро стверджує, що було завдано ударів по 11 об'єктах, зокрема по казармах в Катія-ла-Мар, форту Тіуна та Федеральному законодавчому палаці в Каракасі, де розташований венесуельський парламент.

Медіа ClashReport також повідомило про удари по історичній казармі Куартель-де-ла-Монтанья 4F у Каракасі, де розташовані музей і мавзолей Уго Чавеса.

Видання Sky News опублікувало мапу військових об'єктів у Венесуелі, по яких США могли завдати ударів.

Відео дня

За інформацією анонімних джерел CBS News, президент США Дональд Трамп наказав завдати наземних ударів по Венесуелі за кілька днів до початку операції. До того обговорювали її проведення на Різдво, проте, за словами інсайдерів, тоді в пріоритеті були авіаудари по ІДІЛ в Нігерії.

Джерела розповіли журналістам, що для військових США відкрилося більше можливостей для ударів після Різдва, проте операцію перенесли, щоб дочекатися більш сприятливих погодних умов.

Журналісти нагадали, що адміністрація Дональда Трампа звинуватила президента Венесуели Ніколаса Мадуро у наркоторгівлі та співпраці з бандами, які вважаються терористичними організаціями. Мадуро ці звинувачення заперечує.

Перед Різдвом Трамп попереджав Мадуро, що якщо він "буде грати жорстко, це буде останній раз, коли він зможе це робити".

Операція США у Венесуелі: що відомо

Вибухи в Каракасі пролунали в ніч на 3 січня. За словами очевидців, був знеструмлений район поблизу військової бази, а також за непідтвердженими даними в Каракасі висадився американський десант.

Пізніше ЗМІ розповідали, що вибухи чули у форті Тіуна, де знаходяться штаб-квартира Міністерства оборони і командування армії Венесуели, а також було атаковано всі військові бази. Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні.

Об 11:20 за Києвом Дональд Трамп повідомив про захоплення Ніколаса Мадуро та його дружини американськими військовими та успішне завершення операції у Венесуелі.