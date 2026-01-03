Трамп одобрил удары по Венесуэле за несколько дней до операции: инсайдеры рассказали детали

Источники СМИ сообщают, что по приказу президента США Дональда Трампа военная операция в Венесуэле должна была начаться после Рождества, однако удары отложили из-за погодных условий. Президент Колумбии Густаво Петро в свою очередь заявил, что американские войска атаковали венесуэльский парламент.

Об ударе по парламенту в Венесуэле сообщил президент Колумбии Густаво Петро. CBS News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников пишет, что президент Трамп одобрил удары по венесуэльской территории за несколько дней до начала операции.

Густаво Петро утверждает, что были нанесены удары по 11 объектам, в частности по казармам в Катия-ла-Мар, форту Тиуна и Федеральному законодательному дворцу в Каракасе, где расположен венесуэльский парламент.

Медиа ClashReport также сообщило об ударах по исторической казарме Куартель-де-ла-Монтанья 4F в Каракасе, где расположены музей и мавзолей Уго Чавеса.

Издание Sky News опубликовало карту военных объектов в Венесуэле, по которым США могли нанести удары.

По информации анонимных источников CBS News, президент США Дональд Трамп приказал нанести наземные удары по Венесуэле за несколько дней до начала операции. До того обсуждали ее проведение на Рождество, однако, по словам инсайдеров, тогда в приоритете были авиаудары по ИГИЛ в Нигерии.

Источники рассказали журналистам, что для военных США открылось больше возможностей для ударов после Рождества, однако операцию перенесли, чтобы дождаться более благоприятных погодных условий.

Журналисты напомнили, что администрация Дональда Трампа обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле и сотрудничестве с бандами, которые считаются террористическими организациями. Мадуро эти обвинения отрицает.

Перед Рождеством Трамп предупреждал Мадуро, что если он "будет играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет это делать".

Операция США в Венесуэле: что известно

Взрывы в Каракасе прогремели в ночь на 3 января. По словам очевидцев, был обесточен район вблизи военной базы, а также по неподтвержденным данным в Каракасе высадился американский десант.

Позже СМИ рассказывали, что взрывы слышали в форте Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны и командование армии Венесуэлы, а также были атакованы все военные базы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.

В 11:20 по Киеву Дональд Трамп сообщил о захвате Николаса Мадуро и его жены американскими военными и успешном завершении операции в Венесуэле.