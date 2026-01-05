Командир бригади ЗС РФ Селімов загинув у ДТП на окупованій Луганщині: деталі

Командир 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Збройних сил РФ, полковник Ерік Селімов загинув у ДТП на території тимчасово окупованої Луганської області. В мережі пишуть, що його авто зіткнулося з військовим УАЗом.

Про загибель Еріка Селімова повідомив у своєму Telegram-каналі голова Республіки Дагестан Сергій Меліков. У російському анонімному Telegram-каналі "Досье Шпиона" стверджують, що інцидент стався 4 січня в районі тимчасово окупованого міста Алчевська, хоча в офіційних повідомленнях місце та час інциденту не розкривалося.

"Автомобіль, в якому пересувався комбриг і троє його охоронців, зіткнувся з УАЗом, де перебували військовослужбовці 88 окремої мотострілецької бригади", — пишуть адміни пабліка.

За інформацією каналу, Ерік Селімов і троє військовослужбовців 136 ОМСБр померли на місці. Двоє російських військових, які їхали в УАЗі, нібито госпіталізовані в тяжкому стані.

Відео дня

Нагадаємо, 2 січня на порталі "Центру журналістських розслідувань" (ЦЖР) повідомляли, що в Хорлах на окупованій території Херсонської області ліквідували двох "поліцейських" з Каланчака.

В ніч на 24 грудня в Москві ліквідували поліцейських, які катували українських військовополонених. Цей вибух пролунав на місці, де підірвали генерала-лейтенанта Фаніла Сарварова за два дні до того — він був начальником управління оперативної підготовки Збройних сил РФ і відповідав за планування й організацію навчань російських військових.