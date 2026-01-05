Командир бригады ВС РФ Селимов погиб в ДТП на оккупированной Луганщине: детали

Командир 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, полковник Эрик Селимов погиб в ДТП на территории временно оккупированной Луганской области. В сети пишут, что его авто столкнулось с военным УАЗом.

О гибели Эрика Селимова сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов. В российском анонимном Telegram-канале "Досье Шпиона" утверждают, что инцидент произошел 4 января в районе временно оккупированного города Алчевска, хотя в официальных сообщениях место и время инцидента не раскрывалось.

"Автомобиль, в котором передвигался комбриг и трое его охранников, столкнулся с УАЗом, где находились военнослужащие 88 отдельной мотострелковой бригады", — пишут админы паблика.

По информации канала, Эрик Селимов и трое военнослужащих 136 ОМСБр скончались на месте. Двое российских военных, которые ехали в УАЗе, якобы госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, 2 января на портале "Центра журналистских расследований" (ЦЖР) сообщали, что в Хорлах на оккупированной территории Херсонской области ликвидировали двух "полицейских" из Каланчака.

В ночь на 24 декабря в Москве ликвидировали полицейских, которые пытали украинских военнопленных. Этот взрыв прогремел на месте, где взорвали генерала-лейтенанта Фанила Сарварова за два дня до того — он был начальником управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ и отвечал за планирование и организацию учений российских военных.