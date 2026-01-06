"Стріляти у відповідь чи тікати": скільки миротворців можуть прибути до України, — ЗМІ

6 січня у Парижі має пройти зустріч "Коаліції охочих" з президентом Володимиром Зеленським. На ній будуть присутні і представники США. Очікується, що Штати будуть представлені перемовниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Одне з питань, яке буде на порядку денному, — введення миротворців на територію України. Зокрема, обговорюються різні цифри того, скільки саме миротворців може бути розміщено після досягнення мирної угоди. По це пише "Радіо Свобода".

5 січня відбулася зустріч військових планувальників країн Європи, якій передувала зустріч радників з питань нацбезпеки. Зазначається, що після них у європейських партнерів України з'явилося "нове відчуття нагальності".

Зокрема, Емманюель Макрон, президент Франції, очікує, що на зустрічі "Коаліції охочих" будуть озвучені конкретні гарантії безпеки для України. Зокрема щодо кількості та складу миротворчих сил, а також того, як вони діятимуть.

Наразі у Європі немає єдності щодо чисельності контингенту — цифри лунають від 15 до 20 тисяч, хоча деякі єврочиновники мають сподівання, що в Україні вдасться розмістити 30 тисяч миротворців. Очікується, що миротворці гарантуватимуть безпеку моря, неба і землі.

Очікується, що основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія. Вони контролюватимуть землю і небо. Натомість Туреччина має відповідати за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

Водночас невирішеним залишається питання того, де саме розташовуватимуться миротворці. Більшість європосадовців вважають, що вони будуть розміщені на заході України, де підтримуватимуть та навчатимуть українські війська.

Ще одне важливе питання стосується гарантій безпеки та правил застосування сили з боку США у випадку порушень гарантій безпеки.

Водночас і в ЄС, і в Україні з'являється все більше оптимізму, що це питання буде вирішено позитивно. Одна з версій передбачає присутність американських військ "на землі", де вони спостерігатимуть за дотриманням режиму припинення вогню. Також від США чекають підтримку в галузі логістики та в наданні розвідданих.

Також немає ясності в питанні реакції європейських миротворців на можливу атаку Росії.

"Ми, по суті, досі обговорюємо, чи будемо відкривати вогонь у відповідь, чи тікати", — розповів один з єврочиновників.

Нагадаємо, у листопаді представники турецького уряду заявили, що не виключають розміщення свого миротворчого контингенту в Україні у складі сил підтримки. Утім обговорення цього питання можливе тільки за умови припинення вогню між Україною і Росією.

Раніше у Білорусі заявили, що їхні миротворці готові увійти на територію України. Однак там визнали, що для такого рішення потрібна згода обох країн.