"Стрелять в ответ или бежать": сколько миротворцев могут прибыть в Украину, — СМИ

6 января в Париже должна пройти встреча "Коалиции желающих" с президентом Владимиром Зеленским. На ней будут присутствовать и представители США. Ожидается, что Штаты будут представлены переговорщиками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Один из вопросов, который будет на повестке дня, — введение миротворцев на территорию Украины. В частности, обсуждаются разные цифры того, сколько именно миротворцев может быть размещено после достижения мирного соглашения. Об этом пишет "Радио Свобода".

5 января состоялась встреча военных планировщиков стран Европы, которой предшествовала встреча советников по вопросам нацбезопасности. Отмечается, что после них у европейских партнеров Украины появилось "новое ощущение неотложности".

В частности, Эмманюэль Макрон, президент Франции, ожидает, что на встрече "Коалиции желающих" будут озвучены конкретные гарантии безопасности для Украины. В частности относительно количества и состава миротворческих сил, а также того, как они будут действовать.

Сейчас в Европе нет единства относительно численности контингента — цифры звучат от 15 до 20 тысяч, хотя некоторые еврочиновники надеются, что в Украине удастся разместить 30 тысяч миротворцев. Ожидается, что миротворцы будут гарантировать безопасность моря, неба и земли.

Ожидается, что основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания. Они будут контролировать землю и небо. Зато Турция должна отвечать за безопасность транспортных путей в Черном море.

В то же время нерешенным остается вопрос того, где именно будут располагаться миротворцы. Большинство еврочиновников считают, что они будут размещены на западе Украины, где будут поддерживать и обучать украинские войска.

Еще один важный вопрос касается гарантий безопасности и правил применения силы со стороны США в случае нарушений гарантий безопасности.

В то же время и в ЕС, и в Украине появляется все больше оптимизма, что этот вопрос будет решен положительно. Одна из версий предусматривает присутствие американских войск "на земле", где они будут наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Также от США ждут поддержку в области логистики и в предоставлении разведданных.

Также нет ясности в вопросе реакции европейских миротворцев на возможную атаку России.

"Мы, по сути, до сих пор обсуждаем, будем ли открывать огонь в ответ или бежать", — рассказал один из еврочиновников.

Напомним, в ноябре представители турецкого правительства заявили, что не исключают размещения своего миротворческого контингента в Украине в составе сил поддержки. Впрочем обсуждение этого вопроса возможно только при условии прекращения огня между Украиной и Россией.

Ранее в Беларуси заявили, что их миротворцы готовы войти на территорию Украины. Однако там признали, что для такого решения требуется согласие обеих стран.