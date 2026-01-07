Супутник показав 100 арсенал ГРАУ після удару БпЛА: скільки складів БК втратили ЗС РФ (фото)

Збройні сили Російської Федерації могли втратити запас боєприпасів, які зберігались на 100-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Втрату підтверджують супутникові фото, які показали точки пожежі після атаки українських дронів. Скільки складів пошкодили та скільки арсеналів можуть дістати українці?

Під час атаки дронів Сил оборони України, яка відбулась в ніч на 6 січня, стались влучання по трьох-чотирьох складах ГРАУ, розташованих поруч з містом Нея Кастровської області РФ, свідчать дані Telegram-каналів Exilnova та "Око Гора". На супутникових фото помітно три яскравих спалахи у південносхідній частині арсеналу та ще одне влучення, яке в одному випадку тлумачать як удар по складу, а в іншому — як вирву впритул до огорожі.

У дописі Exilnova, який з'явився зранку 7 січня, перелічили координати точки влучань по 100 арсеналу ГРАУ Міноборони РФ:

три склади — 58.262193 43.846491, 58.264514 43.854796, 58.262530 43.85459;

вирва — 58.261778 43.856097.

Тим часом у "Око Гора" написали, що горіло, ймовірно, все ж чотири склади: четвертий — впритул до огорожі.

Вибух у РФ — які склади горіли на 100 арсеналі ГРАУ у Неї 6 січня Фото: Око Гора/Telegram

Вибух у РФ — що означає влучання по складу ГРАУ у Неї

100 арсенал ГРАУ у Неї розташований на відстані приблизно 1 000 км від кордонів України. На порталі Tochnyi позначені інші арсенали ГРАУ та склади БК ЗС РФ: орієнтовна кількість — приблизно 110. Якщо раніше у межах досяжності дронів СОУ розглядали склади на відстань 500 км, то тепер є ймовірність влучання по сховищах БК, розташовних удвічі далі. Серед них, наприклад, 11 та 116 арсенали поруч з містом Йошкар-Ола, 31 арсенал в Ульяновську тощо.

Вибух у РФ — розташування 100 та інших арсеналів ГРАУ й інших складів БК російської армії Фото: tochnyi.info

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ, які стались в ніч на 6 січня. У пабліках Костромської області з'явились фото та відео з міста Нея. Росіяни показали хмару коричневого диму над 100 арсеналом ГРАУ, поскаржились на детонацію снарядів, яка тривала всю ніч, і на евакуацію навколишніх населених пунктів. Тим часом губернатор Костромської області повідомив, що над регіоном начебто збили чотири дрони, причому у звіті Міноборони РФ згадали лише про один. Посадовець заявив, що є проблеми з падіннями уламків, але не підтвердив, що вони "упали" на території артилерійських складів.

Згодом джерела медіа уточнили, що удар по 100 арсеналу ГРАУ завдали дрони СБУ. Крім того, БпЛА цього ж відомства вдарили по нафтобазі у Липецькій області, яка постачала пальне Брянській та Воронезькій угрупуванням російської армії. Водночас згідно з даними аналітиків, в ніч на 6 січня безпілотники уразили сумарно сім цілей, причому їх помітили над 22 областями РФ — на усій європейській частині.

Нагадуємо, в ніч на 4 січня у РФ загорівся завод ВПК, розташований у Башкортостані.