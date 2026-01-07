Спутник показал 100 арсенал ГРАУ после удара БПЛА: сколько складов БК потеряли ВС РФ (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации могли потерять запас боеприпасов, которые хранились на 100-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Потерю подтверждают спутниковые фото, которые показали точки пожара после атаки украинских дронов. Сколько складов повредили и сколько арсеналов могут достать украинцы?

Во время атаки дронов Сил обороны Украины, которая состоялась в ночь на 6 января, произошли попадания по трем-четырем складам ГРАУ, расположенных рядом с городом Нея Кастровской области РФ, свидетельствуют данные Telegram-каналов Exilnova и "Око Гора". На спутниковых фото заметно три ярких вспышки в юго-восточной части арсенала и еще одно попадание, которое в одном случае толкуют как удар по складу, а в другом — как воронку вплотную к ограждению.

В заметке Exilnova, которая появилась утром 7 января, перечислили координаты попаданий по 100 арсеналу ГРАУ Минобороны РФ:

три склада — 58.262193 43.846491, 58.264514 43.854796, 58.262530 43.85459;

воронка — 58.261778 43.856097.

Відео дня

Тем временем в "Око Гора" написали, что горело, вероятно, все же четыре склада: четвертый — вплотную к забору.

Взрыв в РФ — какие склады горели на 100 арсенале ГРАУ в Нее 6 января Фото: Око Гора/Telegram

Взрыв в РФ — что означает попадание по складу ГРАУ в Нее

100 арсенал ГРАУ в Нее расположен на расстоянии около 1 000 км от границ Украины. На портале Tochnyi обозначены другие арсеналы ГРАУ и склады БК ВС РФ: ориентировочное количество — около 110. Если раньше в пределах досягаемости дронов СОУ рассматривали склады на расстояние 500 км, то теперь есть вероятность попадания по хранилищам БК, расположенных вдвое дальше. Среди них, например, 11 и 116 арсеналы рядом с городом Йошкар-Ола, 31 арсенал в Ульяновске и др.

Взрыв в РФ — расположение 100 и других арсеналов ГРАУ и других складов БК российской армии Фото: tochnyi.info

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ, которые произошли в ночь на 6 января. В пабликах Костромской области появились фото и видео из города Нея. Россияне показали облако коричневого дыма над 100 арсеналом ГРАУ, пожаловались на детонацию снарядов, которая продолжалась всю ночь, и на эвакуацию окружающих населенных пунктов. Между тем губернатор Костромской области сообщил, что над регионом якобы сбили четыре дрона, причем в отчете Минобороны РФ упомянули только об одном. Чиновник заявил, что есть проблемы с падениями обломков, но не подтвердил, что они "упали" на территории артиллерийских складов.

Позже источники медиа уточнили, что удар по 100 арсеналу ГРАУ нанесли дроны СБУ. Кроме того, БПЛА этого же ведомства ударили по нефтебазе в Липецкой области, которая поставляла топливо Брянской и Воронежской группировкам российской армии. При этом согласно данным аналитиков, в ночь на 6 января беспилотники поразили суммарно семь целей, причем их заметили над 22 областями РФ — на всей европейской части.

Напоминаем, в ночь на 4 января в РФ загорелся завод ВПК, расположенный в Башкортостане.