У натовської ПРО проблеми: система Arrow 3 поки безсила проти "Орешника", — Die Welt

Новітня німецька система протиракетної оборони Arrow 3, на яку Німеччина та її союзники покладали ключові надії в захисті від балістичних загроз, виявилася неготовою до перехоплення російської гіперзвукової ракети "Орешник".

Аналізуючи нещодавній удар РФ по об'єктах на заході України, оглядачі німецького видання Die Welt з посиланням на джерела в НАТО написали, що атака Збройних сил РФ стала першим "непрямим зіткненням" між сучасною західною системою ПРО і новим російським озброєнням.

Незважаючи на те що Arrow 3 створювали саме для протидії ракетам середньої та великої дальності, вона продемонструвала обмежені можливості в реальній ситуації.

AWS-G проти російського "Орешника"

Оглядачі зазначають, що нещодавно Бундесвер офіційно ввів Arrow 3 в дію. У Німеччині система отримала назву Arrow Weapon System for Germany (AWS-G) і розглядається як ключовий елемент національного і загальноєвропейського протиракетного щита. Водночас у Міноборони ФРН наголошували, що основна загроза для країни походить від російських балістичних ракет великої дальності, включно з "Орешником".

Перехоплювач Arrow 3 являє собою двоступеневу твердопаливну систему, призначену для ураження цілей за межами атмосфери шляхом наведення елемента ураження на ціль. Якщо коротко, то принцип дії новітнього комплексу наступний: на відміну від попередніх систем ППО, таких як Patriot, система Arrow 3 повинна перехоплювати ракети задовго до того, як вони досягнуть цілі. Іншими словами, перехоплювач уражає атакуючу ракету не в атмосфері, а в космосі, на висоті понад 100 км.

Однак, як зазначає Die Welt, наразі Arrow 3 перебуває лише на початковій стадії експлуатації. Перший розгорнутий комплекс, розміщений на авіабазі у федеральній землі Саксонія-Ангальт, ймовірно, зміг зафіксувати запуск ракети, але не мав можливості вплинути на її політ зі швидкістю понад 12 000 км/год.

Таким чином джерела в НАТО підтвердили виданню, що комплекс поки що не є повністю боєготовим, а Patriot технічно не призначений для боротьби з гіперзвуковими ракетами. Особливе занепокоєння в Берліні викликає дальність "Орешника" — до 5500 км, що дає змогу ракеті потенційно уражати цілі практично в будь-якій точці Європи.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони РФ заявили, що атака "Орешником" була здійснена у відповідь на нібито обстріл резиденції президента РФ Володимира Путіна 29 грудня. У відомстві додали, що було уражено об'єкти енергетичної інфраструктури, що забезпечують роботу українського ВПК.

У жовтні 2025 року в Пентагоні обурилися сюжетом фільму "Дім з динаміту", в якому ракети американської системи ПРО за 50 млрд доларів не справляються з перехопленням невідомої міжконтинентальної балістичної ракети. Після виходу фільму американське оборонне відомство змушене було виправдовувати свою систему ПРО і розсилати внутрішні службові записки з роз'ясненнями.