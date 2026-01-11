У натовской ПРО проблемы: система Arrow 3 пока бессильна против "Орешника", — Die Welt

Новейшая немецкая система противоракетной обороны Arrow 3, на которую Германия и ее союзники возлагали ключевые надежды в защите от баллистических угроз, оказалась неготовой к перехвату российской гиперзвуковой ракеты "Орешник".

Анализируя недавний удар РФ по объектам на западе Украины обозреватели немецкого издания Die Welt со ссылкой на источники в НАТО написали, что атака Вооруженных сил РФ стала первым "косвенным столкновением" между современной западной системой ПРО и новым российским вооружением.

Несмотря на то что Arrow 3 создавалась именно для противодействия ракетам средней и большой дальности, она продемонстрировала ограниченные возможности в реальной ситуации.

AWS-G против российского "Орешника"

Обозреватели отмечают, что недавно Бундесвер официально ввел Arrow 3 в строй. В Германии система получила название Arrow Weapon System for Germany (AWS-G) и рассматривается как ключевой элемент национального и общеевропейского противоракетного щита. При этом в Минобороны ФРГ подчеркивали, что основная угроза для страны исходит от российских баллистических ракет большой дальности, включая "Орешник".

Важно

Перехватчик Arrow 3 представляет собой двухступенчатую твердотопливную систему, предназначенную для поражения целей за пределами атмосферы путем наведения поражающего элемента на цель. Если коротко, то принцип действия новейшего комплекса следующий: в отличие от предыдущих систем ПВО, таких как Patriot система Arrow 3 должна перехватывать ракеты задолго до того, как они достигнут цели. Иными словами перехватчик поражает атакующую ракету не в атмосфере, а в космосе, на высоте более 100 км.

Однако, как отмечает Die Welt, на данный момент Arrow 3 находится лишь на начальной стадии эксплуатации. Первый развернутый комплекс, размещенный на авиабазе в федеральной земле Саксония-Анхальт, вероятно, смог зафиксировать запуск ракеты, но не обладал возможностью повлиять на ее полет со скоростью свыше 12 000 км/ч.

Таким образом источники в НАТО подтвердили изданию, что комплекс пока не является полностью боеготовым, а Patriot технически не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Особое беспокойство в Берлине вызывает дальность "Орешника" — до 5500 км, что позволяет ракете потенциально поражать цели практически в любой точке Европы.

Напомним, в Министерстве обороны РФ заявили, что что атака "Орешником" была совершена в ответ на якобы обстрел резиденции президента РФ Владимира Путина 29 декабря. В ведомстве добавили, что были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.

В октябре 2025 в Пентагоне возмутились сюжетом фильма "Дом из динамита", в котором ракеты американской системы ПРО за 50 млрд долларов не справляются с перехватом неизвестной межконтинентальной баллистической ракеты. После выхода фильма американское оборонное ведомство вынуждено было оправдывать свою систему ПРО и рассылать внутренние служебные записки с разъяснениями.